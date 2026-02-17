Pau Quesada: "Sentimos la responsabilidad de estar entre los ocho mejores"

Archivo - Pau Quesada, head coach of Real Madrid, looks on during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Real Madrid and Real Sociedad at Alfredo Di Stefano stadium on December 06, 2025, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pau Quesada, ha comentado este martes que el equipo siente "la responsabilidad" que implica para el club estar "entre los ocho mejores" de la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva, pero que el partido de vuelta ante el Paris FC, pese a la ventaja del resultado de la ida (2-3), será "complicado" con dos equipos "agresivos y verticales".

"Sentimos la responsabilidad de estar entre los ocho mejores equipos de Europa. Nuestro objetivo al principio de temporada era estar en la fase de grupos, luego fue el conseguir el pase a las eliminatorias y ahora, no hay otra objetivo que meternos entre los ocho mejores equipos por segundo año consecutivo", afirmó el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa previa a la vuelta del 'playoffs' de la Liga de Campeones que mide a las blancas ante el Paris FC.

Quesada apuntó que será "un partido complicado" en el que buscarán la perfección para meterse en el Top 8. "Allí se vio un partido muy bonito, con equipos agresivos y verticales. Es más fácil de gestionar un gol de ventaja que dos. Todo lo que no sea mantenerse en alerta es equivocarnos. Tenemos que ir a ganar el partido", añadió.

El técnico de Curella explicó que la evolución del equipo debe ir hacia "sentirse cómodo en todos los tipos de partidos". "En los partidos que se rompen nos sentimos muy cómodos, pero tenemos que ser capaces de recibir un golpe y poder responder. Tenemos que saber mantener la consistencia", subrayó.

Sobre la demarcación de Eva Navarro, el técnico blanco incidió que la ve como "lateral". "Las lesiones hicieron que ocupara esa posición, y eso nos sirvió para integrar a Caroline Weir, con Eva ganando profundidad por banda y Weir jugando más por dentro. Eso nos hacía más ricos a nivel ofensivo y le dimos continuidad. Estoy muy feliz porque también es buena a nivel defensivo", destacó.

Por último, habló del "peso de encima" que se quitó Alba Redondo con el gol anotado el pasado fin de semana en la victoria ante el Alhama (0-3). "Estas situaciones se trabajan desde las conversaciones en los entrenamientos y videos, hasta dando entrada a otras compañeras para que puedan apretar y marcar la diferencia", concluyó.