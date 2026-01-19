Pau Quesada: "Tenemos que demostrar que somos un equipo realmente maduro para dar ese salto competitivo"

Pau Quesada, head coach of Real Madrid, looks on during the Spanish Women League, Liga F, football match played between Real Madrid and Sevilla FC at Alfredo Di Stefano stadium on January 10, 2026, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

El entrenador del Real Madrid Femenino, Pau Quesada, reconoció que el duelo de este martes ante el Atlético de Madrid en las semifinales de la Supercopa de España es "especial" y en el que esperan demostrar que son "un equipo realmente maduro para dar ese salto competitivo" que les permita pelear por cosas ambiciosas, dejando claro que el ser consideradas las favoritas "no vale para nada" en un derbi que augura igualado.

"Es un partido especial, son unas semifinales, en un escenario magnífico como es Castalia y ante un gran rival, así que lo tiene todo para disfrutar del partido e ir a por ello, demostrar al equipo que queremos ser, lo que venimos trabajando y con muchas ganas de ganar", señaló Quesada en la rueda de prensa previa al partido.

El técnico madridista apuntó que ha hablado "mucho con las jugadoras" sobre cómo encarar estos partidos. "Al final, los partidos que no son una semifinal o que no tengas marcado en rojo, los tenemos que encarar igual porque esos pequeños hábitos en esos días que no están tan marcados en el calendario en rojo son lo que nos van a hacer que cuando lleguen los que todo el mundo quiere jugar, demostrar que estamos realmente preparadas y que somos un equipo realmente maduro para dar ese salto competitivo", advirtió.

Por ello, tratan de afrontar cada partido sea cual sea "con la máxima profesionalidad y máxima ilusión", sin pensar en que haya "un mayor aliciente". "Creemos que el crecimiento de nuestro equipo es en el día a día, es en coger ese partido contra el Levante y que las 11 jugadoras que salgan lo afronte como un examen. Vamos ahora a la siguiente viñeta que son las semifinales de la Supercopa y vamos a ir con la misma presión, la misma ilusión y la misma intensidad. Sea la competición que sea, es algo que no nos cambia mucho el paso", remarcó.

Sobre el actual momento del equipo, al que se ve algo menos fluido, el técnico valenciano no esconde que "dentro de la madurez y de la evolución del equipo está en saber tener mayor contundencia y mayor madurez en esos tramos de los distintos partidos".

"El equipo está trabajando muy bien, es un grupo magnífico de jugadoras y a mí me da bastante tranquilidad que incluso cuando algunos resultados no han salido como esperábamos o la fluidez del juego te llevaba a atascarte, como al día siguiente buscábamos soluciones y ellas trabajaban. Soy muy optimista para volver a encontrar esa fluidez", advirtió.

Quesada también eludió hablar de favoritismo porque "a partido único se está viendo cada vez más que cualquier rival te puede ganar". "Yo creo que no hay favoritos en el derbi y en los últimos enfrentamientos directos se puede ver. Vamos a intentar ganar porque la palabra favoritas no vale para nada", expresó.

El entrenador del Real Madrid sabe que el Atlético "es un equipo al que le gusta tener el balón" y que "tiene muchísima velocidad arriba". "A partir de encontrar a Fiamma (Benítez), va a intentar penalizarnos los espacios, por lo que es un partido que tenemos que controlar muy bien", detalló.

"Sabemos de la exigencia y de la ambición que tenemos para el partido y a partir de controlar esos aspectos que ellas hacen muy bien, imponer nuestro estilo de juego, nuestro ritmo e ir a por ello. Será un partido muy igualado, con muchísimas fases dentro del mismo y creo que el equipo llega muy preparado para ello", sentenció al respecto.

Finalmente, el de Cullera celebró al disputa del torneo en Castellón, un lugar "acertado". "Quien conoce Castellón, su gente y Castalia, sabe que incluso cuando su equipo estaba en Tercera División, en todos los estadios en los que han ido arrastraba muchísima gente. Ojalá toda esa gente de Castalia, que es del Castellón, venga a animar, sean del Real Madrid o del Atlético de Madrid, pero que llenen el estadio. Es una ciudad y un escenario magnífico para las semifinales de la Supercopa", opinó.