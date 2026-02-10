Pau Quesada: "Tenemos el foco en hacer 90 minutos perfectos ante el Paris FC"

Archivo - Pau Quesada, head coach of Real Madrid, talk to the team during the UEFA Women’s Champions League 2025/26 League Phase MD5, football match played between Real Madrid CF and VfL Wolfsburg at Alfredo Di Stefano stadium on December 09, 2025, in Val - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid Femenino, Pau Quesada, augura "un encuentro complicado" este miércoles en la ida del 'playoff' de la Liga de Campeones ante el Paris FC, al que deben medirse sabiendo que en su duelo de la fase de liga no les bastó "con un gran partido" en el Alfredo di Stéfano y que necesitarán "90 minutos perfectos".

"Sabemos que será un partido complicado, a muchos rivales en casa del Paris FC les ha costado porque te emparejan bien dentro y buscan bien la espalda. Ya nos enfrentamos en fase de grupos y un gran partido en el Di Stéfano no nos dio para vencer", remarcó Quesada este martes en declaraciones en rueda de prensa recogida por la web del club.

El técnico madridista sabe que deben afrontar "180 minutos exigentes". "Como tengamos 10 o 15 malos te pueden dañar, así que tenemos el foco en hacer 90 minutos perfectos", indicó. "El mensaje es claro desde agosto y es ser capaces de ser muy consistentes los 90 minutos. Al final, nuestro debe es ser capaces de aguantar a los mejores rivales durante 90 minutos, eso es en lo que ponemos toda nuestra energía", añadió.

El valenciano dejó claro que son "conscientes" de que deben mejorar esa consistencia en los partidos si quieren "dar ese salto definitivo". "No hay mejor escenario para motivarnos y buscar nuestra mejor versión que el estadio del Paris FC y los octavos de la Champions. A nivel táctico, ellas plantean diferentes cosas en su liga ante Lyon o PSG, pero tenemos dos o tres situaciones en las que creemos que podemos hacerles daño", subrayó.

Quesada confirmó que la neerlandesa Lotte Keukelaar sigue de baja y que la delantera danesa Signe Bruun "ha vuelto a recaer de sus molestias con la cefalea", y elogió el buen momento de la portera Misa Rodríguez, pendiente de renovar. "Estamos muy contentos con ella, tiene un rendimiento muy positivo y estamos muy contentos de tenerla. Seguro que está pensando en el partido de Champions y no en la renovación", zanjó.

Preguntado por la sueca Filippa Angeldahl, el entrenador del Real Madrid recordó que planificaron la temporada contando con ella como "'8' porque está acostumbrada a jugar por delante de una futbolista como Toletti o Irune Dorado". "Es cierto que al tener la baja tan larga de Teresa (Abelleira) y no tener a Toletti provocó que en muchos partidos tuviera que hacer de '6'. Nunca había participado ahí, pero se ha mostrado consistente y sólida. Es cierto que quizá su mejor versión sea dentro de un 4-3-3 haciendo de '8', como la semana pasada, con Däbritz", puntualizó.

"Tiene unas demandas diferentes a lo que está acostumbrada, pero nos aporta dinamismo, muchísima agresividad. Obviamente a ella le gusta jugar más cerca del área, pero nos ha dado mucho en partidos importantes de '6', como ante el Arsenal. Estamos contentos de tener a una jugadora de su nivel y con esa variabilidad", sentenció al respecto.

Junto al técnico, compareció la centrocampista Sandie Toletti, que reconoció que será un partido "difícil" en el que deberán "ser contundentes en las dos zonas del área" y que "poco a poco" se va encontrando mejor tras una lesión de rodilla que le hizo vivir "unos meses complicados". "Estoy para lo que me toque para ayudar al equipo y dar mi cien por cien. En el medio tenemos muy buenas jugadoras y el entrenador elige", aseguró.