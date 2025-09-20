Paul McGrath: "Llegar a meta y conseguir el bronce es un sueño hecho realidad"

"Iba rezando para mantener el tercer puesto, estaba cansado"

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Paul McGrath, que este sábado se colgó la medalla de bronce en los 20 kilómetros marcha de los Mundiales de atletismo de Tokio, ha reconocido que fue "rezando" en el último tramo de la carrera, ya que iba "cansado y forzando", por lo que "llegar a la meta y conseguir el bronce es un sueño hecho realidad".

"Intenté estar en los primeros puestos y mantener la calma. Traté de estar al tanto del primer cambio de ritmo, he intentado estar en casi todos hasta que me he visto segundo. Al japonés, que era el favorito, lo han echado, de repente yo iba primero. Iba con dos tarjetas, se me ha venido el mundo encima, me dije 'esto no puede ser, me van a echar otra vez a mí'. De repente me han pasado el chino y el brasileño como dos motos", señaló en declaraciones a la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Además, confesó que temió perder ese tercer puesto. "Yo iba rezando, diciendo 'mantén el tercer puesto'. Ya iba cansado, los tenía a vista, Pero tampoco quería forzar más de la cuenta. Iba ya estaba cansado y forzando, y luego el francés, el cuarto, me estaba pisando los talones. Lograr llegar a la meta y conseguir el bronce es un sueño hecho realidad", afirmó.

Por último, McGrath reconoció que le sorprendió que en la presentación de los corredores le señalasen como uno de los favoritos. "Me ha motivado y me ha gustado que me pusiesen entre los cinco favoritos, porque eso significa que saben que estoy fuerte y que puedo hacerlo. Me he visto al lado del japonés, me dije 'esto es 'game on'' y me dispuse a luchar por todo", concluyó.