De Paul: "El partido ante el Salzburgo es fundamental para enfocarnos en lo que queremos competir"

Rodrigo De Paul of Atletico de Madrid gestures during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7 match between Atletico de Madrid and Bayer 04 Leverkusen at Riyadh Air Metropolitano stadium on January 21, 2025, in Madrid, Spain.

Rodrigo De Paul of Atletico de Madrid gestures during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7 match between Atletico de Madrid and Bayer 04 Leverkusen at Riyadh Air Metropolitano stadium on January 21, 2025, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Atlético de Madrid Rodrigo de Paul ha asegurado que el partido de este miércoles ante el Salzburgo, en la última jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, es "fundamental" porque en caso de victoria les permitiría terminar en el 'Top 8' y ahorrarse una ronda de clasificación, lo que les dejaría "enfocarse" en el resto de competiciones por las que quieren "competir".

"No creo que el partido sea menos motivante que el anterior, en la Champions están los mejores. Nosotros estamos en una buena posición, pero también hay que entender que queremos ganar para estar entre los ocho primeros y poder enfocarnos también en todo por lo que queremos competir. Para nosotros mañana es un partido fundamental. El rival es un equipo joven y dinámico, se va a querer despedir bien de esta Champions en su casa, con su gente, así que creo que su energía va a estar alta. Nosotros, con nuestras armas, intentaremos lograr esos tres puntos y cerrar la clasificación", declaró en rueda de prensa.

Por otra parte, el argentino habló de su momento personal y no quiso hablar de su futuro, con contrato hasta 2026. "Siempre pienso en objetivos a corto plazo, creo que sería un error pensar más allá del partido de mañana. Va a ser un día importante para nosotros, queremos competir en todas las competiciones, así que mi cabeza está puesta en lo pronto, que es el día de mañana", subrayó.

Por último, De Paul reconoció que se siente importante en el equipo, aunque no quiso definirse como un líder. "Siempre me he sentido y me han hecho sentir, el club y mis compañeros, una parte importante del equipo. Creo que en los grupos cada uno tiene un rol e intenta cumplirlo. A mí me gusta que me exijan, sé qué es lo que puedo dar", manifestó.

"Jamás me conformé en mi carrera y no lo voy a hacer. Quiero que siempre todo vaya mejor. Me siento cómodo, contento, como me he sentido siempre. Cuando la gente te valora, es una satisfacción, pero siempre eso está en segundo plano. Lo más importante es cómo le va al Atlético de Madrid, y creo que el equipo lo está haciendo muy bien", finalizó.