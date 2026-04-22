Paul Seixas conquista la Flecha Valona

French Paul Seixas of Decathlon CMA CGM Team celebrates after winning the men's race of the 90th edition of the 'La Fleche Wallonne', one day cycling race (Waalse Pijl - Walloon Arrow), 200 km from Herstal to Huy, Wednesday 22 April 2026. - Europa Press/Contacto/DAVID PINTENS

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El joven ciclista francés Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM), de 19 años, continúa demostrando que puede ser una de las nuevas grandes estrellas del ciclismo mundial tras coronarse este miércoles ganador de la clásica Flecha Valona, como es tradición decidida en el durísimo 'muro' de Huy, escenario de la meta.

Seixas confirmó su buen momento de forma en esta primavera y después de ganar a principios de este mes de abril la Itzulia, la Vuelta al País Vasco, con victoria además en tres etapas, supo estrenar su palmarés en las mejores carreras de un día en una Flecha Valona donde, pese a su juventud, supo leer el siempre difícil momento de elegir dónde atacar en la subida final.

La clásica belga, la segunda del conocido 'Tríptico de las Ardenas' tras la Amstel Gold Race del pasado domingo, se decide históricamente en el duro 'muro' de Huy, de poco más de un kilómetro, con una pendiente media del 10 por ciento y algún tramo del 26, por lo que hay que saber gestionar correctamente el lugar como hizo Seixas.

El francés supo colocarse perfectamente desde el inicio de la subida y cuando faltaban 400 metros para la meta, decidió acelerar para deshacerse de sus rivales y llevarse el triunfo con tres segundos de ventaja sobre el suizo Mauro Schmid (Jayco-AilUla) y el británico Ben Tulett (Visma