Paul Seixas debutará en el Tour de Francia: "Mis resultados esta temporada me han dado confianza"

April 22, 2026, Huy, Belgium: HUY, BELGIUM - APRIL 22 : Seixas Paul (FRA) of Decathlon CMA CGM Team during the 90th edition of La Fleche Wallonne an UCI World Tour 1.UWT one day cycling road race for Men Elite of 209 km with start in Herstal and finish in - Vincent Kalut / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) correrá la próxima edición del Tour de Francia, que se disputará del 4 al 26 de julio, en lo que será su debut en una 'Gran Vuelta' con solo 19 años respaldado por un inicio de temporada que le ha dado "mucha confianza" para encarar la ronda gala con el objetivo de "lograr la mejor clasificación general posible".

"Me complace enormemente anunciar mi participación en el próximo Tour de Francia. Ha sido mi sueño de infancia, algo que he imaginado muchas veces, y ahora está muy cerca. Solo tengo 19 años, pero como ya he dicho, la edad no es ni un impedimento ni una excusa", anunció el joven corredor a través de un comunicado de su equipo.

Seixas explicó que la decisión ha sido "cuidadosamente meditada y tomada en consulta con la dirección del equipo" después de un inicio de temporada en el que sobresalen sus triunfos en la general de la Itzulia-Vuelta al País Vasco y la Flecha Valona, y sus segundas posiciones en la Lieja-Bastoña-Lieja y Strade Bianche.

"Mis resultados desde el inicio de la temporada me han dado mucha confianza; me siento preparado y tendré objetivos ambiciosos. No es mi mentalidad ni mi visión del ciclismo participar en el Tour de Francia simplemente para ganar experiencia, y mi objetivo será lograr la mejor clasificación general posible", añadió el ciclista francés.

Por su parte, el CEO del equipo, Dominique Serieys, confesó que habían acordado reunirse con Seixas "después de las Clásicas de las Ardenas para decidir los próximos pasos". "Necesitábamos tiempo para analizar a fondo todos los datos y comentarlos con Paul y su equipo. Ha tenido un comienzo de temporada extraordinario y ya se encuentra entre los mejores ciclistas del mundo. Y los mejores están destinados a competir en la carrera más importante del calendario: el Tour de Francia", indicó.