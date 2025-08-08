Paula Badosa, baja para el US Open, continúa su pesadilla

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa no estará en el US Open este mes de agosto alargando su mala racha sin competir desde Wimbledon, de vuelta a una lesión interminable mientras lidia con sus emociones.

La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) anunció este viernes la baja de Badosa, según la ESPN, quien tuvo que retirarse del torneo de Berlín en junio y no pasó de su debut en la hierba londinense. La catalana no se presentó en la gira norteamericana sobre pista dura y no jugará el Abierto de Estados Unidos.

La gran cita del verano, el último 'Grand Slam' de la temporada que arranca el 24 de agosto, no contará con una Badosa, de 27 años, que había empezado bien el 2025, como continuación de un 2024 donde cortó en Washington su sequía de dos años sin ganar un título.

La española volvió al 'Top 10' del mundo, pero sus recurrentes problemas en la espalda fueron complicando una temporada que no tendrá el impulso del año pasado, cuando llegó además a cuartos de final en el US Open. Mientras gestiona la dureza de no poder competir y las noticias de fuera de la pista sobre su relación frustrada con el griego Stefanos Tsitsipas, la exnúmero dos del mundo muestra fuerza de voluntad para seguir trabajando.

"No me enorgullezco de cada momento de mi pasado, pero sí de la persona que esos momentos crearon. La persona que soy hoy es más resiliente, más consciente y más arraigada gracias a todo lo que he sobrevivido y aprendido. Ya no huyo del fracaso. Lo respeto porque es la razón por la que estoy aquí. Más fuerte, más sabia y aún en desarrollo", escribió este mismo viernes en Instragram.