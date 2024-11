Paula Badosa: "Estoy preparada para jugar contra Swiatek"

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa confió en sacar su "mejor nivel" contra la número dos del mundo Iga Swiatek y ayudar a España a llegar lejos en las Finales de la Billie Jean King Cup que se celebran en el Martín Carpena de Málaga.

"Terminé el año muy bien y llevo un par de semanas preparándome muy duro. Vengo con mucha confianza y con muchas ganas de representar a mi país en casa, es algo muy especial", comentó este domingo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Tenis (RFET).

Badosa llega a la cita tras una gran segunda parte de temporada, pisando rondas finales y ganando en Washington, su primer título en más de dos años. "Ha sido un año de muchas emociones, de lo peor y de lo mejor. La verdad es que he terminado muy bien, con mucha confianza. Volver a estar entre las mejores del mundo era uno de mis objetivos y se ha conseguido, así que estoy muy orgullosa de mí misma", afirmó la exnúmero dos del mundo.

La catalana tendrá el gran desafío de medirse a la temible Swiatek. "Es muy consistente y muy talentosa, y sé que va a ser un partido muy difícil, pero me gusta jugar contra este tipo de rivales y será más especial porque voy a tener el público a favor. Estoy preparada para jugar contra ella y dar mi mejor nivel", dijo.

Por ranking, la número dos del equipo español es la debutante Jessica Bouzas, aunque la capitana Andabel Medina tendrá que decidir, según se adapten sus jugadoras a la pista del Carpena donde debutará el miércoles España en la eliminatoria contra Polonia.

"Son muchas cosas que gestionar realmente, porque son experiencias nuevas. He estado por primera vez en el cuadro final de muchos Grand Slam, he jugado torneos que nunca había jugado y creo que me he adaptado bien a la situación, sobre todo porque he seguido trabajando todo el año igual que empecé", confesó la gallega.

En caso de apostar por la experiencia, la elegida de Medina podría ser Sara Sorribes. "No creo que tenga tanto que ver la experiencia o el ranking en sí, sino que hay momentos y momentos, y en eso la capitana ve muy bien cómo llega cada jugadora, cómo la ven para afrontar ese día y encarar el partido. Yo intentaré aportar todo lo que pueda con esa experiencia de haber estado muchas veces aquí", apuntó la castellonense.