Paula Badosa se estrena con triunfo en Dubái y Jéssica Bouzas cae en primera ronda

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa ha avanzado a segunda ronda del torneo de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), de categoría WTA 1.000 y disputado sobre pista dura, después de superar este lunes en su estreno a la checa Katerina Siniakova (6-3, 7-5), mientras que Jéssica Bouzas se ha despedido frente a la suiza Belinda Bencic (2-6, 6-1, 6-2).

Badosa, residente en Dubái y actual número 70 del mundo, se adelantó en el choque (2-0) y aunque Siniakova respondió con un 'contrabreak', volvió a quebrar el saque de su rival para situarse 4-1 arriba.

En el séptimo juego, la catalana sobrevivió a cinco pelotas de 'break', pero tuvo que esperar al noveno, después de desperdiciar una bola de set al resto en el anterior, para adjudicarse la manga inaugural.

Ya en la segunda, ambas tenistas intercambiaron quiebres en el séptimo y el octavo juegos, y en el undécimo la española logró una rotura vital para cerrar la lucha tras una hora y 46 minutos de partido y citarse en segunda ronda con la ucraniana Elina Svitolina, número siete del mundo y exenta de disputar la primera ronda.

Mientras, Bouzas dijo adiós al certamen emiratí después de que la número 13 del ranking WTA, Belinda Bencic, consiguiese darle la vuelta al encuentro. Dos 'breaks' sirvieron a la gallega para llevarse el primer set, pero ya no logró romper más el saque de la tenista helvética en el resto de partido.

Así, Bencic igualó el choque al romper el servicio de la número 48 del mundo en el segundo parcial, y en el tercero firmó otros dos quiebres y puso fin al duelo tras una hora y 41 minutos.