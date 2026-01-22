Paula Badosa: "Me está costando un poco sentirme yo otra vez, es parte del proceso"

Archivo - 23 January 2025, Australia, Melbourne: Spanish tennis player Paula Badosa hits a forehand return against Belarus' Aryna Sabalenka during their Women's singles semi-final tennis match on Day Twelve of the Australian Open tennis tournament at Melb - Joel Carrett/AAP/dpa - Archivo
MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
La tenista española Paula Badosa reconoció que le está "costando un poco" volver a tener buenas sensaciones con su tenis tras la eliminación este jueves del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, al caer en dos sets ante la rusa Oksana Selekhmeteva por un doble 6-4, aunque subrayó que conoce bien "el proceso" que debe pasar para lograrlo.
"Obviamente, no estoy contenta. Ella ha jugado bien, tiene su parte de mérito, pero creo que yo he hecho méritos para merecerme la dertota. No he jugado un gran tenis, me está costando un poco sentirme yo otra vez, pero es parte del proceso", apuntó Badosa a 'Eurosport' tras el encuentro.
La número uno española dejó claro que tiene "ganas e ilusión". "Acaba de empezar la temporada y sigo teniendo los mismos objetivos, pero obviamente estoy lejos ahora mismo y cuando estoy compitiendo me siento aún lejos de ese nivel. Entrenando me veo mejor, ojalá ese nivel que estoy entrenando lo pueda pasar a la competición", señaló.
La jugadora catalana, semifinalista el año pasado en Melbourne, considera que necesita "meses" para alcanzar este nivel. "Por desgracia, no es la primera vez que me pasa. He estado antes en esta situación y es algo que también sé lo que hay y sé cuál es el proceso que hay que pasar", advirtió.