Paula Badosa: "Me levanto cada mañana asustada, ha sido una de mis lesiones más duras"

Paula Badosa of Spain attends her press conference during the Media Day during the Mutua Madrid Open 2025, ATP Masters 1000 and WTA 1000, tennis tournament celebrated at Caja Magica on April 22, 2025 in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa ha comentado este martes que la lesión que sufrió en el torneo de Mérida el pasado mes de marzo es una de las "más duras" que ha sufrido en su carrera porque le afectaba su "vida normal" al sentir un "dolor constante" y que eso le provoca que "cada mañana" se levante "asustada" por si el dolor vuelve a aparecer.

"No estoy en plena forma, estoy recuperándome, ha sido una de mis lesiones más duras en la recuperación porque es totalmente distinta a lo que he tenido pasado. Lo pasaba fatal en mi vida normal, porque tenía constantemente dolor. Me costaba dormir o andar, ha sido muy duro, pero he hecho un par de infiltraciones y ambas han respondido muy bien. Pese a ello, cada mañana que me levanto lo hago asustada, pero de momento el 'feedback' está siendo muy bueno", afirmó la tenista catalana en el Media Day del Mutua Madrid Open 2025.

Badosa apuntó que pese a la lesión ya está "entrenando y cogiendo forma", y que está "contenta" porque en "vida normal" ya no está sufriendo "constantemente".

La gironí confesó que le da "pena" que en los últimos años llega al torneo de Madrid "pasando momentos duros", pero recalcó que el año pasado le ayudó demostrarse que puede "volver a estar al nivel donde estoy ahora", en el Top-10 mundial. "También puedes tener dudas de si seré capaz de volver a demostrar ese nivel porque nunca lo sabes y hacerlo por segunda vez y tan rápido me da muchísima seguridad a mí misma", añadió.

La número 9 del ránking WTA confesó que fue "duro" para ella perderse torneos "especiales" como Indian Wells o Miami. "Hay que verlo con perspectiva, sabiendo que ahora es un momento duro, pero sabiendo que eres capaz de volver a donde te mereces. Al final eso también es la experiencia de todos estos años", explicó.

"A cada torneo que voy lo quiero ganar o jugar los máximos partidos posibles y las rondas finales contra las mejores del mundo, para retarme y ver dónde están mis límites. Pero Madrid me lo quiero tomar este año o los siguientes en intentar disfrutar de todo, porque en los últimos años lo pasaba más como una agonía que como disfrutar. Quiero devolver al público el cariño. Ojalá sea con 6 partidos porque soy la primera que quiero ganarlo", dijo Paula Badosa sobre su objetivo en el torneo.

La tenista número uno española confesó que antes de la lesión "sentía" que este iba a ser el "mejor año" de su carrera. Es como lo pensaba y encima empecé muy bien, y eso me dio confianza, pero de repente te paran. Lo más duro es volver al nivel que tenías, es muy difícil porque se pierde rápido la confianza. Es todo un proceso que mucha gente no ve pero que es largo y duro", incidió.

Badosa destacó el papel de su equipo: "Mi gente está ahí día a día conmigo, y no queda otra opción que aceptarlo. Desde que me lesioné la primera vez hace dos años he intentado aceptarlo, todo el mundo sabe que es una lesión crónica que siempre va a estar ahí y que aún así me sigue doliendo".

La tenista catalana también quiso acordarse de Sara Sorribes, con la que "creció desde los 13-14 años en la misma academia", y que anunció su retirada temporal del tenis profesional hace unas semanas. "Hemos pasado muchos momentos juntas y nos tenemos un aprecio muy grande. Cuando vi su carta de despedida se me puso la piel de gallina, me supo muy mal. Lo más importante es ser feliz, sea o no jugando al tenis", señaló.

Por último, Paula Badosa opinó sobre las "exageradas" críticas que reciben tenistas como ella o Carlos Alcaraz cuando no consiguen los objetivos. "Alcaraz es un atleta increíble y cada dos por tres le están poniendo en duda. Forma parte de estar expuestos, yo ahora me lo tomo con mucha más tranquilidad", concluyó.