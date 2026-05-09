Paula Blasi hace historia en L'Angliru y conquista La Vuelta Femenina

Paula Blasi (UAE Team ADQ) durante la última etapa de La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.Es - CXCLING CREATIVE AGENCY/LA VUELTA

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La ciclista española Paula Blasi (UAE Team ADQ) se ha proclamado campeona de La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.es después de remontar a la neerlandesa Anna van der Breggen (SD Worx-Protime) la diferencia que atesoraba en la general en la séptima y última etapa, de 132,9 kilómetros de montaña entre La Pola Llaviana y L'Angliru y en la que se ha impuesto la suiza Petra Stiasny (Human Powered Health).

La catalana, de 23 años y que este mismo año se convirtió en el primer español -hombre o mujer- en lograr el triunfo en la Amstel Gold Race, hace historia como la primera ciclista nacional en imponerse en La Vuelta desde que se disputa con el formato WorldTour, todo tras neutralizar los 18 segundos de diferencia frente a Van der Breggen con los que llegaba a la jornada definitiva, arrebatándole el codiciado maillot rojo.

Solo la escaladora Petra Stiasny, que cruzó la meta en 3:01:45, brilló en la temida cima asturiana más que Blasi, que dejó atrás a sus rivales directas en los últimos tres kilómetros de ascensión y que cruzó la meta 23 segundos por detrás de la helvética, mientras Van der Breggen se quedaba a 59 y perdía toda la renta.

Así, la de Esplugues de Llobregat se lleva el triunfo final con 24 segundos de ventaja sobre la neerlandesa, mientras que la joven francesa Marion Bunel (Visma-Lease a Bike) ha cerrado el podio de La Vuelta a 49 segundos.

La ronda española se cerró con una jornada de más de 3.200 metros de desnivel positivo acumulado y cuatro puertos puntuables de montaña, en la que las hermanas neerlandesas Femke Markus (SD Worx-Protime) y Riejanne Markus (Lidl-Trek) protagonizaron la fuga del día a partir del kilómetro 33, con la alemana Liane Lippert (Movistar Team) uniéndose a ellas unos kilómetros después.

El trío cabecero registró una renta máxima de 4:10 sobre las favoritas al pie del Alto de la Tejera, una distancia que se rebajó hasta los dos minutos en el Alto del Tenebredo y que quedó en casi nada tras el esprint intermedio de Las Mazas. Las tres fueron neutralizadas a 5,5 kilómetros de meta, en las rampas del mítico Angliru, que recibió a las corredoras por primera vez en La Vuelta Femenina con su más de 23% de desnivel y un 9,7% de desnivel medio en sus 12,4 kilómetros de ascenso.

A tres kilómetros de meta, Stiasny y Blasi dejaron atrás a la entonces líder de la carrera, Van der Breggen, con un gran cambio de ritmo, antes de que la suiza se marcharse en solitario hacia la meta. Blasi entró segunda para sellar su triunfo en la general y tomar el relevo de la neerlandesa Demi Vollering (FDJ-Suez), ganadora en 2025.