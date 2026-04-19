Paula Blasi logra una victoria histórica en la Amstel Gold Race

April 19, 2026, Valkenburg, Netherlands: Valkenburg, 19-04-2026, cycling, Amstel Gold Race, women, Paula Blasi wins the 12e Amstel Gold Race for women - Europa Press/Contacto/George Deswijzen

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciclista española Paula Blasi (UAE Team ADQ) ha firmado este domingo un triunfo histórico en la 12ª edición de la Amstel Gold Race femenina, disputada sobre 158,1 kilómetros entre las localidades neerlandesas de Maastricht y Valkenburg, y logra así en primer triunfo español, de hombre o mujer, en la primera carrera del 'Tríptico de las Ardenas'.

La catalana, de 23 años y actual campeona de Europa y tercera mundial Sub-23, se escapó en solitario en el segundo ascenso al Cauberg, a falta de 23 kilómetros para la meta, un ataque en el que se deshizo de su compañera de fuga, la neerlandesa Nienke Vinke (Team SD Worx - Protime), con la que había contactado kilómetros antes.

Las favoritas trataron de trabajar en equipo para dar caza a la española, que consiguió cruzar la línea de llegada con un tiempo de 4:02:15, 27 segundos por delante de la polaca Kasia Niewiadoma (Canyon SRAM zondacrypto) y de la neerlandesa Demi Vollering (FDJ United-SUEZ), vigente campeona de Europa de ruta y de la Vuelta a España y ganadora de la prueba en 2023.

De esta manera, Blasi conquista su quinto triunfo como profesional y el primero de un corredor español, hombre o mujer, en la primera de las tres clásicas de las Ardenas -Amstel Gold Race, Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja-. Otra de las españolas en liza, Mavi García (UAE Team ADQ), terminó decimotercera a 43 segundos de su compatriota.