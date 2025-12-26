Paula Leitón: "El deporte de élite es buscar los límites al máximo y la cabeza te tiene que acompañar"

Archivo - Paula Leiton Arrones of Spain in action during Women's Semifinal of the Water Polo between Netherlands and Spain on Paris La Defense Arena during the Paris 2024 Olympics Games on August 8, 2024 in Paris, France. - Antonio Martinez / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La jugadora de la selección femenina waterpolo Paula Leitón no esconde que el deporte de élite conlleva "el sufrir" y "buscar los límites al máximo" tanto en lo físico como en lo mental, y por ello considera que no es "lo más correcto" que uno se inicie a nivel profesional demasiado joven, mientras que critica la falta de visibilidad en su deporte pese a los innumerables éxitos logrados en los últimos años, entre ello el histórico oro olímpico en París 2024.

"Es parte del deportista el sufrir. Llevas el cuerpo al máximo. El deporte es saludable, pero el de élite es buscar los límites al máximo, también mentalmente, son las dos partes. La cabeza te tiene que acompañar y no solamente es la parte física que es la que se ve, sino también tener esa parte de cabeza. Hay que apoyarse en los profesionales, pero también en familiares, que son los que tienes más cerca y tu círculo de seguridad", remarcó Leitón en una entrevista concedida a la organización de los Premios María de Villota, de los que ha sido una de sus galardonadas en este 2025.

La catalana empezó "en el mundo del agua con seis años". "Siempre fui una niña grande y por ello y por mis condiciones físicas, entré en el primer equipo con 12 años. Fue algo natural, a un niño o niña que quiera comenzar en el waterpolo le diría que lo intentara y que lo probara, que es un deporte de equipo en el que haces amistades", subrayó.

También ve importante para alguien que empieza el que "se proponga objetivos". "Si tiene un sueño, que trabaje para conseguirlo. El deporte tiene que ser formativo, debe ser una herramienta de disfrute y que se practique para las relaciones interpersonales, para pasárselo bien. El tema profesional llega cuando llega. Yo he crecido en el deporte profesional desde muy pequeña y no creo que sea lo más correcto para un niño empezar desde tan joven. Hay que mantener una relación de los estudios con el deporte", advirtió.

Leitón cree que al waterpolo, pese a sus éxitos, le falta "mucha visibilidad". "Cada vez se nos acompaña más, pero no tenemos repercusión a nivel de patrocinios y de televisión. Nosotras estamos consiguiendo muchos éxitos y es importante que esa visibilidad sea durante y después. Ni consiguiendo grandes éxitos y estando en los podios años y años, se nos reconoce. Todo lo que se consiga a nivel de deporte es maravilloso, pero todavía nos sigue costando encontrar un hueco para que nos oigan y nos den ese espacio", lamentó.

La jugadora no tiene la receta para conseguir esa repercusión. "Espero elaborarla en los próximos años, no sólo para mi, si no para las que están empezando y subiendo", apuntó la campeona olímpica, segura de que "hay relevo" para la generación actual. "Además, ganando estas medallas estamos consiguiendo que más niños y niñas quieran practicar el waterpolo. Cada vez estamos teniendo más referentes", afirmó.

Y a ella le encantaría en el futuro "ser una referente dentro del agua y en la lucha por las mujeres con los cuerpos no normativos, además de acabar la carrera de Primaria". "Ayudar a niños y niñas, sobre todo en deporte", admitió.

"Redes sociales como 'X' son un agujero negro. Las redes sociales no están ayudando, son una herramienta que no sabemos controlar y se utilizan de manera incorrecta. Es muy fácil insultar desde el anonimato, hay que trabajar para corregir eso", demanda la boya de la selección nacional.

Por último, para la internacional, el Premio María de Villota que recibirá el próximo mes de enero "es un gran reconocimiento tanto a los valores como a los méritos deportivos". "Que una fundación como el Legado María de Villota me quiera reconocer es un honor. Conocía la trayectoria, carrera y vida de María, es ejemplar", sentenció.