Paula Sevilla: "Llegué con miedo al Europeo, pero me he sorprendido a mí misma"

La atleta española Paula Sevilla, flamante medalla de bronce en 400 metros en el Europeo en pista cubierta de Apeldoorn (Países Bajos), reveló este lunes que llegó "con miedo" al campeonato, aunque ese resultado, además del cuarto puesto en el 4x400, le ha hecho sorprenderse a sí misma y confiar en su potencial y sentirse "competitiva".

"Estoy supercontenta, me he sorprendido a mí misma, he sido capaz de afrontar este campeonato y sentirme competitiva aquí, así que estoy supercontenta y agradecida a todo el mundo, porque he recibido un montón de apoyo y eso me ha hecho fuerte en este campeonato", indicó Sevilla en declaraciones a los medios a su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La de La Solana, de 27 años, confesó que llegó "con mucho miedo al campeonato", ya que no sabía "cómo iba a responder" su cuerpo en la "bastante difícil" prueba de 400 metros, en la que se colgó finalmente el bronce. "No sabía si me iba a encontrar bien, si iba a ser capaz de superar rondas en 400, pero me he sorprendido a mí misma, ahora confío en mí misma, me lo creo y seguiré mejorando y aprendiendo", defendió.

"Quiero seguir entrenando como hasta ahora, porque los resultados me han acompañado, entonces no estaría tan mal (seguir en 400 metros), sí que es mi principal miedo, pero creo que en aire libre tendré que hacer 400. Hay bastante competitividad, mucha gente buena, por eso al aire libre será otra historia, pero intentaré estar a la altura, ganarme el puesto, ir en prueba individual y si eso me trae grandes cosas, pues mejor", añadió.

La manchega se colgó el bronce en 400 m en el Campeonato de Europa en pista cubierta de Apeldoorn con una marca de 50.99, nuevo récord nacional de la prueba. Un resultado por el que ha recibido "muchísimo apoyo" y se siente "superquerida". "Los vídeos de las reacciones son mis favoritos de este campeonato, es increíble ver el apoyo que hay detrás de una carrera. Todo el mundo me ha dado sus mejores consejos, se han abierto a mí, yo me he podido abrir a ellos y ha sido una experiencia magnífica", celebró.

Sevilla cerró su participación en el Europeo con un cuarto puesto en el relevo 4x400 femenino, junto a Eva Santidrián, Daniela Fra y Blanca Hervás, quienes lograron un tiempo de 3:25.68, más de seis segundos más rápido que el anterior récord de España. "El cuarto puesto siempre es un poco agridulce, pero sabíamos que estábamos en Holanda, era difícil", analizó.

"Estamos supercontentas, hemos bajado seis segundos el récord de España, es un marcón, creo que hay que valorarlo. En cuarto puesto siempre te quedas ahí con ganas de más, pero es el punto inicial de una gran temporada, el 4x4 tiene mucho camino por delante y creo que va a tener grandes resultados", concluyó.

