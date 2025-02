Pedri: "Ahora estoy disfrutando"

Archivo - Pedro Gonzalez Pedri of FC Barcelona celebrates a goal during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Estadio Olimpico de Montjuic on December 21, 2024 in Barcelona, Spain.

"Hasta el momento es mi mejor campaña, se tiene que ver reflejado en títulos"

El jugador del FC Barcelona Pedri aseguró este viernes que después de un periplo de lesiones ahora está "disfrutando" en la que considera que de momento es su mejor campaña vistiendo la camiseta blaugrana, gracias en parte a la ausencia de dolencias y a la confianza que deposita en él el entrenador, Hansi Flick.

"Hasta el momento sí. Después se tiene que ver reflejado en títulos, que es lo más importante, pero sí es de las que me estoy sintiendo más cómodo, con la primera, que creo que también hice buena temporada. También el tema de las lesiones, pues es una cosa que ha quedado en el pasado y he tenido esa continuidad, y ahora pues estoy disfrutando", reconoció en declaraciones a Barça One en el espacio 'One to one'.

"Te dices 'es una lesión, me recupero y ya está'. Y bueno, cuando vuelves a recaer y te siguen pasando esas lesiones, pues no sabes qué tocar, qué dejar de hacer o qué está haciendo mal en tu vida para cambiarlo", señaló Pedri al ser preguntado sobre qué se siente cuando se está en el dique seco.

"Intentas cambiar muchas cosas, y creo que ha sido un proceso que he tenido que cambiar a lo largo de mi vida, pero bueno, es un proceso que ha pasado, he aprendido muchísimo y ahora pues disfrutando", reiteró, en este sentido.

En ese disfrute, Pedri asegura que es parte esencial el tener la confianza de Flick. "En un jugador la confianza es muy importante, y Flick lo que te transmite es mucha confianza, te transmite que confía mucho en ti para que puedas hacer lo que sabes, y bueno, eso a mí me ha ayudado", manifestó.

Preguntado por su reciente renovación hasta 2030, comentó que fue fácil. "Sí, creo que el club quería, yo quería, y entonces pues es más fácil que todo suceda, y bueno, sucedió. Creo que muy rápido, desde que hablaron pues se pusieron más o menos de acuerdo y todos contentos", aseveró.

"No, no me esperaba ni la del siguiente año ni tener el número, pero bueno, cuando vine aquí y al principio estaba durmiendo en un hotel y me iba con mi hermano a dormir, siempre le decía, me ha salido bien el entreno, a ver si tengo suerte de quedarme, y bueno, siempre lo hablábamos hasta que Koeman me dijo que me quedaba", recordó sobre su debut, traducido ahora en larga renovación.