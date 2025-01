Pedri: "El Barça será aún mejor dentro de unos años"

El internacional español celebró alargar su sueño de jugar en el Barça tras su renovación hasta 2030

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Pedri se mostró "muy contento" después de renovar su contrato con el club azulgrana hasta 2030, para seguir "disfrutando" de su "sueño" en un equipo "muy joven que dentro de unos años será aún mejor".

"Estoy muy contento, es lo más bonito que me ha pasado en mucho tiempo. Contento por renovar, por estar donde más quiero y a seguir disfrutando del fútbol y de estar aquí en el Barça", dijo este jueves a los medios del club tras firmar su renovación.

El canario confesó que se encuentra en un gran momento de forma y que la confianza del club supone "mucho". "Hacía mucho tiempo que no me sentía así, estoy disfrutando del fútbol, que es lo que más me gusta. Supone mucho, hay que devolver esa confianza en el campo, jugar lo mejor posible y sobre todo ganar títulos que es para lo que está hecho este Barça", afirmó.

"Ya lo he dicho muchas veces, es mi sueño desde pequeño. Prolongar este sueño es lo más bonito que me ha podio pasar y a seguir soñando", añadió.

Por otro lado, Pedri apuntó que ve un futuro prometedor en un Barça que viene jugando a gran nivel con muchos jugadores jóvenes. "Tenemos un buen equipo, sobre todo muy joven, que dentro de unos años será aún mejor, y se vienen cosas muy bonitas para los aficionados del Barça. Yo como aficionado del Barça, a disfrutar y a darle alegrías a la afición", terminó.