Pedri: "Después de ganar la EURO es normal que te cojan miedo"

"He encontrado algo que físicamente me viene bien"

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la selección española Pedri González confesó estar disfrutando en el campo con la regularidad de haber "encontrado algo que físicamente" le funciona, al tiempo que calificó de "muy especial" el partido en casa este lunes contra Suiza en el Heliodoro Rodríguez López.

"Es un orgullo, tanto para mí como Ayoze o Yeremi. Es un partido muy especial, en nuestra casa. Muy contento de estar aquí, la selección llevaba mucho tiempo sin venir", dijo en la rueda de prensa previa al último partido internacional de 2024.

"Es normal, después de ganar la EURO, es normal que te cojan miedo. Desde dentro sabemos del potencial que tenemos, juegue quien juegue y eso se nota en la plantilla y en los partidos", añadió un Pedri que puso buena nota al año de España. "Un 9 porque siempre se puede mejorar. Es un año espectacular, esperamos cerrarlo mañana con una victoria", confesó de cara al duelo en la Liga de Naciones.

Por otro lado, Pedri habló de sus problemas con las lesiones y de la buena línea que cree ha encontrado. "He cambiado cosas, he encontrado algo que físicamente me viene bien, he encontrado regularidad que me hace disfrutar. Es un año que está siendo mejor y ojalá que siga así", afirmó.

"Son muchos partidos, pero es ir encontrando tu cuerpo. Cuando tienes una lesión y recaes buscas soluciones hasta que das con la clave. Ahora he encontrado lo que me viene bien y me siento seguro a la hora de jugar y tengo esa continuidad que me gusta", añadió.

Además, el canario reconoció como una "suerte" compartir equipo tanto en el Barça como en la selección con Dani Olmo y apuntó al trabajo también defensivo con Luis de la Fuente. "En el fútbol si los once trabajan es mucho más fácil para defender. En la selección, con la calidad de los jugadores, han dado un plus y se nota a la hora de defender. Dominas el partido y es más fácil ganarlo", dijo.

Pedri explicó que fue Las Palmas quien le dio "la oportunidad", sin guardar "ningún rencor al Tenerife". "Si me aplauden será muy bonito, es el estadio de mi casa, me gusta, y será un partido que nunca olvidaré. Tenerife es mi casa, cada vez que puedo vengo, tengo mi familia y mis amigos de siempre. Tengo muy buenos recuerdos, desde pequeño, en el Laguna, el Tegueste, son recuerdos de mi infancia", terminó.