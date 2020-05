Pedri: "Haré buena pareja con De Jong, me encanta su fútbol"

"Conocer a Messi me llama la atención, pero me he inspirado en Iniesta y Laudrup"

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la UD Las Palmas Pedro González 'Pedri', que será del FC Barcelona a partir del 1 de julio, ha asegurado que hará "buena pareja" en el centro del campo blaugrana con el neerlandés Frenkie De Jong, a quien admira, y ha desvelado que se ha inspirado en Andrés Iniesta y Michael Laudrup para desarrollar su juego.

"Con Frenkie de Jong sería una buena pareja, me encanta su fútbol y espero poder estar en los terrenos de juego con él. Mi referente siempre ha sido Iniesta, hizo muchísimo por el Barça. Mi padre me dice que veía a Michael Laudrup, he visto vídeos y me he inspirado en estos dos jugadores", comentó en una conversación 'online' con los medios del Barça.

Aseguró, en este sentido, que su estilo de fútbol encaja con el ADN Barça. "Me gusta asociarme, me gusta estar en contacto con el balón porque si no me aburro. Tengo que mejorar en el aspecto de cara a puerta. Tengo uno contra uno, siempre lo intento, y sobre todo me asocio, creo que encajo bien en el estilo del Barça", valoró.

Pedri, que firmará como blaugrana este verano tras pagar el Barça 5 millones de euros al Las Palmas --más un porcentaje de una futura venta--, tiene sólo 17 años pero ya ha despuntado en el primer equipo canario, y se convertirá a partir de julio en nuevo miembro del club blaugrana.

"Todos en el vestuario me vacilan con eso, con que si a Setién le gusta el estilo de juego que tengo y eso. Todos me han hecho alguna broma de esas, pero caen muy bien", aseguró, y es que Setién tiene pasado en Las Palmas y coincidió con algún que otro actual miembro del equipo.

Más allá de bromas, aseguró que lo que más le atrae es poder conocer bien a Leo Messi, capitán blaugrana. "Conocer a Messi es lo que más llama la atención a todo el mundo. Aquel día le pude ver, justo estaban saliendo a entrenar y me crucé con todos ellos", recordó sobre su estancia en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, cuando acudió a sellar el acuerdo.

Pese a su edad, asegura que no le está costando jugar en la UD Las Palmas en LaLiga Smartbank, y por ello no cree que tenga problemas en dar un paso más en su carrera. "De momento todo han sido elogios, no ha habido críticas. Todos me han ayudado desde el primer momento y ha ido todo sobre ruedas. Mis padres siempre me han dicho que hay que tomar todo con humildad", se sinceró.

De su fichaje, de cómo se enteró, reconoció que fue tarde. "Me enteré a poco de que cerrar el mercado, por mi familia y mis agentes, y fue un día muy especial para mí porque el Barça era mi equipo desde 'chiquito'. Cuando me lo dijeron ni me lo creía, me puse muy feliz", manifestó.