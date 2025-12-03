Pedri y la importancia en datos de su regreso para el Barça de Flick

Pedri of FC Barcelona in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Deportivo Alaves at Spotify Camp Nou stadium on November 29, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El futbolista del FC Barcelona Pedri González volvió a realizar una nueva exhibición en la victoria de este martes frente al Atlético de Madrid por 3-1, siendo el gran responsable del dominio blaugrana durante gran parte del encuentro y demostrando una vez más su elevada influencia en el juego del conjunto de Hansi Flick, tal y como demuestran los datos de Driblab, que certifican la importancia de su regreso tras estar un mes lesionado.

Durante los 74 minutos que estuvo sobre el campo, Pedri completó un total de 73 acciones con balón, entre las que se incluye la magnífica asistencia que dio a Raphinha para que el brasileño pusiera el 1-1 en el marcador. Este fue uno de los 60 pases que completó el futbolista canario, que únicamente cometió cuatro pérdidas y que fue el encargado de liderar el dominio blaugrana en la segunda parte.

Sin Frenkie de Jong en el once titular, Pedri tuvo que asumir aún más protagonismo a la hora de sacar el balón ante la buena presión que ejerció el Atlético de Madrid durante los primeros 45 minutos. De ahí la importancia en el acierto de los pases del '8' blaugrana, quien realizó 39 de ellos en campo rival, generando tres ocasiones claras, entre ellas la del gol del empate de Raphinha.

Y como viene siendo habitual desde la llegada de Hansi Flick, Pedri no solo es decisivo en ataque, sino también en defensa. Muestra de ello son las ocho recuperaciones que logró en los 74 minutos que estuvo sobre el césped del Spotify Camp Nou, además de ganar siete de los ocho duelos que tuvo que afrontar contra jugadores del equipo rojiblanco.

Todo ello en un partido en el que volvía al once titular más de un mes después de su lesión frente al Real Madrid. El futbolista canario sufrió una rotura de fibras en el bíceps femoral que le hizo perderse cinco encuentros, en los que el conjunto blaugrana notó mucho su ausencia, especialmente en la Liga de Campeones, tropezando frente a Brujas (3-3) y Chelsea (3-0).

El equipo de Hansi Flick concedió mucho a nivel defensivo en esos dos partidos en los que no pudo contar con Pedri. Con el futbolista canario en el campo, el Barça consigue 8,43 recuperaciones por choque a 40 metros del área, sacando mucho rédito de la presión adelantada que propone el técnico alemán, mientras que sin él en el césped, está cifra disminuye hasta los 6,83 robos.

Sin embargo, su ausencia se nota especialmente a nivel ofensivo, con el conjunto blaugrana pasando de 2,14 (con él) a 1,76 goles esperados. El futbolista canario es clave con sus conducciones para romper líneas, con el equipo 'culer' logrando 71,9 progresiones en el último tercio cuando está en el campo por 59,6 cuando no está.

A sus 23 años, Pedri se ha convertido en una pieza imprescindible en este Barça. La presencia del centrocampista es fundamental para que el equipo blaugrana recupere el gran juego mostrado la temporada pasada, con el duelo de este martes frente al Atlético de Madrid como mejor ejemplo, en el que el '8' se hizo dueño y señor del partido y demostró que su figura es esencial en el conjunto de Hansi Flick.