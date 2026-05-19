Pedri: "La lesión de Fermín es un palo para todos"

Ronald Araujo, Pedri and Fermin Lopez of FC Barcelona celebrates the title 2025/26 LaLiga EA Sports and Supercopa Spain in the streets of Barcelona with its supporters, on May 11, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona y de la selección española Pedri González ha reconocido que la lesión de Fermín López, que le dejará sin Mundial, es "un palo para todos", y ha advertido de que el torneo, que comienza el próximo 11 de junio, será "más complicado aún" al reunir a más selecciones que nunca.

"Ayer estuve con él. Como es normal, estaba muy jodido, perderse un Mundial no es plato de buen gusto, y sobre todo por una lesión. Espero que se recupere, es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro. Ya nos lo está dando en el Barça y en la selección. Es un palo para todos, yo me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse. El fútbol es así de puñetero, a veces tienes esas lesiones que no te dejan jugar cuando tú quieres. Le deseo una pronta recuperación", señaló en el acto de renovación del jugador con la marca deportiva adidas.

Respecto a la cita mundialista, aseguró que todo puede cambiar "en un segundo". "Parece que tienes el partido controlado, te marcan un gol y puedes estar fuera, o por varios goles en la fase de grupos. Es muy complicado ganarlo y llegar lejos. Un detalle te deja fuera en cualquier momento. Este año será más complicado aún", advirtió, y tiene claro con qué sensación le gustaría acabarlo. "Con que me pesan los brazos de levantar la copa. Espero que nos dejamos la piel en el campo y no irme a casa pensando en que pude hacer algo más", deseó.

Además, recomienda a Lamine Yamal que "disfrute" del torneo. "Es una experiencia única, diferente a todas las competiciones que sueles jugar, es algo especial que se vive cada cuatro años, que no vas a poder vivir muchos a lo largo de tu carrera. Le diría que disfrute cada momento, que no sabes cuál va a ser el último, y que disfrute con el balón", manifestó.

El canario afirmó que está "contento" con este final de curso. "Es una temporada buena, dos títulos. Cuando ganas títulos siempre es una buena temporada, pero está claro que te quedan la espinita clavada de la Champions, de poder llegar más lejos, de intentar ganar esa Champions que todos queremos. En lo personal me he sentido bien, he tenido algunas lesiones que ojalá es no se hubiesen dado, pero son cosas que pasan en el fútbol y ahora me siento muy bien", apuntó.

"Los detalles los corrige Flick, nos ayuda a mejorar cosas en la presión. Hay veces que no salen las cosas como quieres, es normal. El fútbol es un juego de errores y te puedes equivocar, pero lo que está claro es que el próximo año lo volveremos a intentar con todo", señaló sobre la Liga de Campeones.

Por otra parte, Pedri se mostró "contento" con la renovación de Hansi Flick hasta 2028. "Todos los 'culers' estamos contentos con la renovación. Venimos de dos temporadas muy buenas con él y ojalá siga siendo así, ganando títulos. Nos ha aportado la competitividad que necesitábamos, un estilo de juego diferente que nos está yendo bien y ojalá pueda seguir así, ganando títulos", expresó.

En otro orden de cosas, cree que el polaco Robert Lewandowski se va "como una leyenda" del Barça. "Es un jugador que ha marcado una época, ha marcado un montón de goles. Es un placer jugar con él, le doy las gracias por todo lo que nos ha dado, tanto dentro como fuera. Vino en un momento complicado, en el que el Barça no había ganado muchos títulos, y se va ganando títulos como lo que es, como un ganador, un trabajador que nos ha enseñado una manera de entrenar y de trabajar", apuntó.

También recordó su estado en el partido de vuelta de semifinales de Copa del Rey ante el Atlético, y reconoció que nunca trató de dosificarse pensando en el Mundial. "Ahora estoy al 100%. En ese partido acabé fundido, corrí lo que tenía y más, así que era normal que acabase fundido. Cuando hay Mundial todo el mundo se piensa que jugamos pensando en el Mundial o en la Eurocopa", subrayó.

"Yo creo que es imposible estar dentro de un campo pensando en que a final de temporada vas a jugar el Mundial. Cuando juego dentro de un campo es para dejarme todo, para intentar ganar con el Barça, que es mi equipo y con el que estoy durante toda la temporada. No pienso en lo que vaya a venir. Tenemos que jugar al 100%, porque si vas al 50%, acabas lesionándote", expuso.

Por último, Pedri no quiso hablar de la posibilidad de que José Mourinho vuelva a entrenar al Real Madrid. "No es oficial. No es el momento para hablar de si viene o no Mourinho al Madrid. Cuando sea oficial y salga, ya hablaremos de eso, ahora no es el momento de hablar de eso y no tiene mucho sentido", finalizó.