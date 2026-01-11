Pedri: "Siempre se podrá ver un mejor Pedri"

Pedri y Jude Bellingham - RFEF

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Pedri confesó que terminó la final de la Supercopa de España "bastante tieso" después de un sufrido 3-2 contra el Real Madrid en Yeda, consciente de que "siempre se podrá ver" una mejor versión de sí mismo.

"Sabíamos que iban a venir con muchas ganas, nosotros también teníamos ganas después del último partido contra ellos. Los últimos minutos estaba bastante tieso, ahora quedan energías para celebrar, sobre todo cuando ves a la familia", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El futbolista canario habló del tramo final del primer tiempo, donde hubo tres goles en el descuento. "Desde que se abre la lata empiezan a pasar cosas. Ellos son muy buenos en transiciones, Vinícius hace un golazo, lo tenemos que parar un poco antes. Después llega nuestro gol, parece que va a pitar, y llega el gol de ellos. En la segunda parte sabíamos que iba a ser un partido complicado y salimos a por todas", afirmó.

Por otro lado, Pedri valoró la actuación de Raphinha, autor de un doblete. "Raphinha nos da mucho, el trabajo que hace, mete muchos goles, el año pasado hizo un temporadón que la gente no lo valoró lo suficiente pero para nosotros es un crack", comentó.

"Siempre se podrá ver un mejor Pedri, soy joven todavía y me queda mucho por mejorar, me centro en eso, en mejorar día a día, seguir trabajando, siempre se puede mejorar", añadió sobre sí mismo, al tiempo que se alegró por Ronald Araújo, quien "aporta mucho dentro y fuera" del campo y se encargó de "emocionar" a sus compañeros para "salir a morder" con el discurso en el vestuario.