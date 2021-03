Pedri: "Tengo que ser Pedri y hacer mi propia carrera y logros"

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona y de la selección española Pedri ha asegurado que cumple un sueño al haber sido convocado y poder debutar con la absoluta, y tiene claro que lejos de comparaciones con otros futbolistas quiere ser Pedri y labrarse su "carrera y logros".

"Me gusta que me comparen con Iniesta, pero tengo que ser Pedri y hacer mi propia carrera para conseguir mis logros", se sinceró en rueda de prensa, siguiendo el mismo guión usado por el seleccionador, Luis Enrique Martínez, pidiendo que no se le comparara con el de Fuentealbilla.

De momento, el canario llega, a sus 18 años, a la selección en un gran momento de forma y dispuesto a disfrutar. "Desde el primer día me han tratado muy bien, estoy muy cómodo aquí y quiero disfrutar de la experiencia porque es un sueño para cualquier niño. A disfrutar y a aprender", reconoció.

"No tengo ningún referente aquí pero me intento fijar en todos, son grandes personas y jugadores y de todos se puede aprender algo. Intento coger algo de todos", comentó al ser preguntado por si tenía algún jugador en mente en cuanto a usarlo de referencia.

En cuanto a Luis Enrique, asegura que le ha causado "muy buena sensación". "Me gustan sus ideas, su fútbol, me encanta el estilo de juego que le gusta y espero aprender mucho de él, como de todos los entrenadores que he tenido. Porque tengo que aprender el estilo de la selección, creo que me voy a adaptar muy bien", auguró.

"Me han tratado muy bien. Siempre me he sentido cómodo. Conociendo a Jordi y Sergio, a los dos de la Sub-21, me han ayudado a estar tranquilo. Y los compañeros que he conocido aquí me han parecido unas personas magníficas. Muy bien", comentó sobre su acogida en el grupo de la selección absoluta.

Preguntado por qué competición elegiría para disputar este verano, si Eurocopa o Juegos Olímpicos, aseguró que no está en sus manos. "No elegiría ninguna, me gustan las dos. Donde me lleven, estaré a gusto e intentaré sumar lo máximo al equipo. No es decisión mía", replicó.

Pedri, de momento, podría debutar con España en alguno de los tres partidos clasificatorios para el Mundial de Catar 2022 que disputará el equipo nacional, contra Grecia, Georgia o Kosovo. De momento, ya guarda buenos recuerdos de su primera concentración internacional.

"Mi primer recuerdo, me quedaría con el primer entreno todos juntos. Conocí a todos mejor, fuera del terreno de juego soy tímido pero dentro me divierto y me quedaría con eso", se sinceró.

Además, en caso de debutar, confía en tener una conexión similar con algún compañero, como la que tiene con Messi en el Barça. "Esa conexión se puede hacer con muchos jugadores, no tanto como con Leo porque es el mejor del mundo. Pero hay mucha gente de calidad en la selección. A los que nos gusta asociarnos, nos podemos entender muy bien", reconoció.

Por otro lado, fue preguntado por el futuro de su técnico en el Barça, Ronald Koeman. "Ha apostado por mí y le tengo que estar muy agradecido. Pero no es decisión mía. Yo, a acatar órdenes. Pero por mí, claro que es buen entrenador y le tengo que devolver la confianza que ha depositado en mí", comentó.