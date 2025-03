Pedri: "La última vez aquí Szczesny no se fue muy contento"

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Pedri se mostró "muy contento con la victoria" este miércoles en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Benfica, aunque apuntó que solo es "la mitad del trabajo", un triunfo muy trabajado jugando con uno menos desde el minuto 20 y con un gran Wojciech Szczesny bajo palos.

"Con la expulsión tempranera, otras veces nos ha costado mucho y hoy hemos sabido defender y hemos aprovechado la que hemos tenido arriba. Cuando nos han expulsado a Cubarsí sabíamos lo que teníamos que hacer, estar juntos, defender como un bloque, y las que tengamos aprovecharlas", afirmó en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press, después del 0-1 en Da Luz.

El jugador canario fue uno de los mejores del partido junto a un Szczesny que se desquitó de sus errores en el partido del mes de enero que, eso sí, supo remontar el cuadro azulgrana con épica también en Lisboa. "La última vez aquí Szczesny no se fue muy contento. Nos ha salvado muchas hoy, recuerdo en la primera parte, en los primeros minutos. Bajo palos para mucho, es muy grande", afirmó.

Por otro lado, Pedri confesó que en la expulsión a Pau Cubarsí reclamaron una falta previa y apuntó al desgaste físico de jugar con uno menos durante tantos minutos. "Reclamábamos un empujón previo a De Jong, pero no he visto la jugada, en directo me pareció falta. Ahora a por la vuelta", apuntó.

"Al final se me estaba subiendo todo, pero cuando hace falta ayudar hay que correr como el que más, muy contento por la victoria pero queda otro partido. Satisfecho por cómo se ha dado el partido, pero es la mitad del trabajo. Ahora hay que ganar en casa y pasar la ronda", terminó.