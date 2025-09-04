Pedro Acosta: "Si Márquez gana el título se sentará en esa mesa de Nadal, Alonso y Gasol"

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Pedro Acosta (KTM) aseveró este jueves que si su compatriota Marc Márquez (Ducati) gana el título mundial será "uno de los regresos más sonados del deporte" y que colocaría al catalán "en esa mesa" que para él ocupan el extenista Rafa Nadal, el exjugador de baloncesto Pau Gasol y el piloto Fernando Alonso.

"Ya dije hace unas semanas que está claro que Marc Márquez ganará el campeonato y en caso de que gane será el mayor regreso en la historia de este deporte, aunque tenemos también a Michael Jordan cuando se fue a jugar al béisbol y luego regresó al baloncesto. Pero creo que será el primer piloto de MotoGP que sea capaz de sentarse en esa mesa de Nadal, Alonso y Gasol, creo que será uno de los regresos más sonados del deporte", manifestó Acosta en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Catalunya.

El murciano llega a Montmeló con buenas sensaciones tras las últimas carreras y después de que le fuera "bastante bien" el año pasado en el circuito catalán, aunque luego le costó "un poquito más" en la segunda prueba que acogió tras la cancelación del Gran Premio de la Comunitat de Valencia por la dana.

"En cualquier caso, creo que tenemos que esperar hasta mañana viernes para ver qué tal va. Parece que la moto está mejorando muchísimo y que cada vez nos vamos acercando más a este 'top 5' de forma regular, que es lo que queremos lograr, y eso es lo importante. También es verdad que va a ser difícil mantener esta inercia positiva que estamos consiguiendo a nivel de podios", remarcó el de Mazarrón.

Acosta destacó la importancia del "agarre" en el circuito catalán y advirtió que "esta carrera sea probablemente la más importante a nivel de estrategia y de gestión de goma". "Normalmente, la KTM funciona bastante bien cuando hay condiciones de bajo 'grip', crucemos los dedos de que vaya a continuar siendo así también, pero será bastante duro", sentenció.