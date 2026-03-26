Pedro Bigas renueva con el Elche CF hasta junio de 2027

Archivo - Pedro Bigas of Elche CF in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Elche CF and Villarreal CF at Estadio Manuel Martinez Valero on January 3, 2026 in Elche, Alicante, Spain. - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Elche CF ha alcanzado un acuerdo con el defensa español Pedro Bigas, de 35 años, para ampliar su contrato hasta junio de 2027 y seguir "aportando experiencia, liderazgo y solidez defensiva al proyecto ilicitano", según indicó este jueves el club franjiverde.

"Desde su llegada en julio de 2021, el central balear se ha convertido en una de las referencias del equipo dentro y fuera del terreno de juego. Bigas afronta actualmente su quinta temporada como franjiverde y, tras esta renovación, cumplirá una sexta campaña defendiendo la camiseta del Elche CF", subrayó el comunicado oficial.

"A lo largo de estas temporadas, el capitán ha acumulado 144 partidos oficiales con el Elche CF, en 88 de ellos portando el brazalete, consolidándose como una figura clave en el vestuario y un ejemplo de compromiso y regularidad. Su trayectoria ha estado marcada por la fiabilidad defensiva, la jerarquía en la zaga y su peso en los momentos importantes", agregó la misma nota de prensa.

Por último, el club señaló que esta renovación "asegura la continuidad de uno de sus jugadores más representativos" y también que "refuerza la figura del capitán como pilar del equipo para la próxima temporada".