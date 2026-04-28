Pedro Guillén: "La célula es un medicamento: se va a acortar el tiempo de recuperación de las lesiones"

El doctor Pedro Guillén durante la charla en el 62 Congreso de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) en la localidad barcelonesa de Santa Susanna. - AEPD

"La IA va a ayudar muchísimo a personalizar los entrenamientos", apuntó la doctora Isabel Guillén en el Congreso de la AEPD en Santa Susanna

SANTA SUSANNA (BARCELONA), 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El doctor Pedro Guillén, fundador de la Clínica CEMTRO, afirmó que la célula es un medicamento y que la reprogramación parcial va a permitir acortar el tiempo de recuperación de las lesiones deportivas y retrasar el envejecimiento, en el 62 Congreso de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD), que se celebra este martes en la localidad barcelonesa de Santa Susanna.

En la charla, bajo el título 'La nueva medicina deportiva: regenerar, rejuvenecer y volver a competir' que compartió con su hija, la doctora Isabel Guillén, habló de lo que bautizó como el 'triángulo de la fama', compuesto por una técnica médica conocida, un deportista famoso y los medios de comunicación.

"No es verdad que se acorte el tiempo de recuperación de un menisco: tarda entre 3 y 6 semanas. La célula es un medicamento vivo, y cada 30 segundos muere una persona en el mundo esperando un trasplante de órganos que no llega. Eso debe resolverlo la medicina creando tejidos y órganos", explicó.

Pedro Guillén celebró que el hombre hoy es más longevo y destacó que en los últimos 100 años la esperanza de vida se ha duplicado por medidas sociosanitarias. "Si queremos hacerlo más longevo tenemos que actuar sobre su gen y tejido para quitar las cicatrices. Todo este futuro empieza entendiendo las lesiones que hoy frenan al deportista. No se va a prevenir la lesión de un cruzado cuando es una autolesión fortuita", manifestó.

Recordó que el doctor japonés Kenji Takagi realizó la primera artroscopia en el mundo en una rodilla con tuberculosis con un cistoscopio en 1918. "La prensa es imprescindible en el logro de muchas técnicas como la reprogramación parcial. El envejecimiento es el factor de riesgo para la mayoría de las enfermedades humanas, y el objetivo es rejuvenecer los tejidos, revertir el sistema de envejecimiento músculo- esquelético rejuveneciendo las células", señaló.

En este sentido, el doctor Guillén lamentó que el foco mediático que se ha puesto en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán en Oriente Medio haya dejado en un segundo plano la noticia de que Japón haya sido el primer país del mundo que ha aprobado los primeros tratamientos con células humanas reprogramadas.

"Esto es una hombrada tan grande como los antibióticos. La sociedad debe acortar los plazos del laboratorio a la almohada. La célula es un medicamento vivo que va a cambiar totalmente la forma del tratamiento de enfermedades crónicas y generativas en los próximos años", aseguró el galeno.

MORIR JOVEN "LO MÁS TARDE POSIBLE"

A juicio del doctor Guillén, la célula es una "oportunidad terapéutica". "En el horizonte está que vamos a morir jóvenes lo más tarde posible. Nace una nueva forma de tratar y se va a cortar el tiempo de recuperación de un músculo tanto para el dañado como para el envejecido", auguró.

Por otro lado, el uso de la inteligencia artificial (IA) "va a ayudar muchísimo a personalizar más" tanto en la recuperación de las lesiones deportivas como en la programación de los entrenamientos de los atletas, según la hija del doctor Guillén, Isabel Guillén.

"Como tenemos números de todo contamos con muchos más datos para personalizar mejor las recuperaciones y los entrenamientos. Es muy difícil, pero cada jugador necesita un entrenamiento. La sobrecarga de partidos es letal", advirtió la doctora Guillén, quien desglosó cómo se produce las lesiones en el cartílago.

Asimismo, Isabel Guillén alertó del sobreentrenamiento en niños en edad de crecimiento. "Tenemos lesiones musculares que hace 20 años no se veían. La mayoría de las lesiones musculares no ocurren por contacto sino cuando el músculo trabaja al límite de su capacidad", esgrimió Guillén, quien explicó que de las casi 54.000 (53.963) urgencias registradas en 2025 en la Clínica CEMTRO, 1880, un 3,41 por ciento fueron musculares.

Para evitar estas lesiones musculares producidas por el sobreentrenamiento, la contracción brusca, la fatiga muscular y, entre otras causas, factores externos, la doctora Isabel Guillén abogó por un calentamiento adecuado, el fortalecimiento muscular, una progresión gradual, hidratación y nutrición, descanso y recuperación y llevar a cabo una técnica correcta.

"El 30 por ciento de las lesiones musculares tienen recaídas especialmente en los dos primeros meses. Todos vamos a tener artrosis en la vida si vivimos muchos años. No hay café para todos, las lesiones de cartílago se tratan de diferente forma. No podemos curar la artrosis a día de hoy. Los médicos debemos informar al paciente con honestidad y con rigor", subrayó.

Por ello, Guillén pidió a los periodistas deportivos contrastar las noticias y "no seguir las modas terapéuticas no validadas". "Detrás de cada atleta hay tejidos y medicina que intentan sostener el espectáculo", dijo la hija de uno de los mejores especialistas del mundo en traumatología deportiva, cuya Clínica CEMTRO tiene el sello de excelencia de la FIFA.

El congreso, que se celebra en el Hotel Aqua Onabrava de la localidad catalana, fue inaugurado por el alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier; el presidente de la Federación Internacional de Fisioculturismo y Fitness (IFFB), Rafael Santonja; y los presidentes de la AEPD, Jesús Álvarez, y de la Associació Premsa Esportiva de Barcelona (APEB), Cristina Cubero.

Joan Campolier defendió que la apuesta por el deporte del municipio barcelonés desde la construcción de su pabellón, en el que se llevó a cabo este lunes la XLV Gala Nacional del Deporte de la AEPD, hace 33 años. "Siempre digo que si no hay prensa a tu lado poca cosa podemos hacer los políticos. Santa Susanna ha pasado a la historia gracias a vosotros", subrayó Campolier.

Tras la charla del doctor Pedro Guillén, el congreso también albergará la que pronuncie Salvador Rodríguez Moya, presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Almería (APDA), con el título 'Racismo en el fútbol español'.