Pedro León: "Va a ser igual de difícil jugar contra el Real Madrid en el Di Stéfano"

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Eibar Pedro León recalcó que les será "igual de difícil" el tener que medirse este domingo al Real Madrid en el Alfredo Di Stéfano que haberlo hecho en el Santiago Bernabéu, pero espera poder dar "un susto" a los de Zinédine Zidane en la primera de las once finales que tienen por delante para lograr la salvación en la temporada que "más dificultades" están pasando desde que aterrizó en el equipo.

"Tiene las mismas medidas. Es verdad que yo en el Santiago Bernabéu no he jugado un partido oficial sin público y no sé como será, pero va a ser igual de difícil en el Di Stéfano", aseguró Pedro León en declaraciones a los medios oficiales del club.

El murciano recordó que únicamente, en su paso por el conjunto madridista, ha "entrenado" en el campo de la ciudad deportiva de Valdebebas, pero no duda que el campo estará "bien". "Esperemos que se nos dé bien y que podamos dar un susto, aunque el Real Madrid es complicado. Pero los primeros partidos nunca son fáciles y esperemos que sea así", comentó.

El futbolista armero está "con ganas" de que volver a jugar y "físicamente" se encuentra "muy bien", aunque no olvida que tras llevar tanto tiempo parada "el ritmo no va a ser el mejor". "Quiero ayudar en lo que pueda en estas once finales que quedan para nosotros", indicó.

"Desde que estoy aquí este es el año de más dificultades para la salvación, pero estamos con ganas. Físicamente estamos bien, pero futbolísticamente se va a notar. Sólo hemos jugado dos amistosos entre nosotros, que es poco después de tanto tiempo, pero es lo que hay y esperamos competir bien el domingo", remarcó.

Por ello, Pedro León tiene claro que la salvación "pasa por competir todos los partidos". "En casa, sin nuestro público, va a ser diferente, pero el equipo debe competir cómo lo venía haciendo y esperemos que en estos once partidos compitamos bien", expresó.

"Son muchos partidos en muy poco tiempo y con los cinco cambios es una manera de refrescar a los jugadores. No estamos acostumbrados a jugar tantos partidos en tan poco tiempo y es una forma de proteger la salud", sentenció sobre una de las novedades en esta vuelta de la competición.