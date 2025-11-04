Pedro Martínez cae contra Girón y prolonga su mala racha con otra derrota en primera ronda

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Pedro Martínez ha perdido este martes contra el estadounidense Marcos Girón por 6-4 y 6-1 en una hora y 26 minutos, en primera ronda del ATP 250 de Atenas (Grecia), que se disputa sobre pista dura bajo techo, y ha prolongado su mala racha que se extiende desde la victoria contra el danés Holger Rune en septiembre en la Copa Davis.

El valenciano compitió bien durante el primer set, a pesar de no disponer de ninguna opción de rotura y sufrir bastante con su saque. Cuando servía para igualar el partido a 5, ya no pudo salvar la cuarta bola de 'break' que concedió al americano y Girón aprovechó su momento en ese décimo juego, convirtiendo la primera bola de set que tuvo, para ganar el primer parcial en 53 minutos.

El segundo set ya fue otra historia, con el número 95 del ranking ATP muy superado. Tras salvar su primer turno de saque con cinco 'deuces', poniendo el empate a 1, el estadounidense pasó por encima del tenista de Alcira y sumó cinco juegos consecutivos, cerrando el partido en 33 minutos.

De esta manera, Martínez encadena siete partidos seguidos perdiendo y se despide del torneo griego en primera ronda, antes de afrontar la Final a 8 de la Copa Davis con España la semana del 17 al 23 de noviembre.