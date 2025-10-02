Pedro Martínez cae en primera ronda de Shanghái

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Pedro Martínez ha caído eliminado en la primera ronda del torneo de Shanghái, penúltimo Masters 1000 de la temporada y que se disputa en superficie dura, tras caer en su debut ante el francés Arthur Cazaux en tres sets (6-3, 3-6, 7-5) en un maratoniano partido que se fue más allá de las tres horas de duración.

Pedro Martínez no ha podido superar la primera ronda del Masters 1000 de Shanghái y ha caído en un disputadísimo partido ante el francés Cazaux. El español arrancó el duelo cediendo un primer set que se complicó desde el inicio con un parcial de 3-0 para el francés. Pese a ello, el valenciano supo reaccionar en la segunda manga, en la que estuvo mucho más firme con su saque y supo aprovechar su única rotura en el cuarto juego.

Sin embargo, en el tercer set, Cazaux recuperaría la iniciativa en el marcador con un 'break' a las primeras de cambio. Pero los problemas físicos aparecieron en el francés, que necesitó dos veces de la atención del fisio, y esto, sumado a una subida de nivel de Pedro Martínez, hizo que el valenciano igualara el set con una rotura en el séptimo juego. Y con todo igualado (5-5), un nuevo 'break' del francés, con 6-5 a su favor, cerraría el partido tras 3 horas y 3 minutos de juego.