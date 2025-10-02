Pedro Martínez cae en primera ronda de Shanghái

Archivo - Pedro Martinez of Spain gestures against Francisco Comesana of Argentina during the Mutua Madrid Open 2025, ATP Masters 1000 and WTA 1000, tennis tournament celebrated at Caja Magica on April 23, 2025 in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo
MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
El tenista español Pedro Martínez ha caído eliminado en la primera ronda del torneo de Shanghái, penúltimo Masters 1000 de la temporada y que se disputa en superficie dura, tras caer en su debut ante el francés Arthur Cazaux en tres sets (6-3, 3-6, 7-5) en un maratoniano partido que se fue más allá de las tres horas de duración.
Pedro Martínez no ha podido superar la primera ronda del Masters 1000 de Shanghái y ha caído en un disputadísimo partido ante el francés Cazaux. El español arrancó el duelo cediendo un primer set que se complicó desde el inicio con un parcial de 3-0 para el francés. Pese a ello, el valenciano supo reaccionar en la segunda manga, en la que estuvo mucho más firme con su saque y supo aprovechar su única rotura en el cuarto juego.
Sin embargo, en el tercer set, Cazaux recuperaría la iniciativa en el marcador con un 'break' a las primeras de cambio. Pero los problemas físicos aparecieron en el francés, que necesitó dos veces de la atención del fisio, y esto, sumado a una subida de nivel de Pedro Martínez, hizo que el valenciano igualara el set con una rotura en el séptimo juego. Y con todo igualado (5-5), un nuevo 'break' del francés, con 6-5 a su favor, cerraría el partido tras 3 horas y 3 minutos de juego.