Pedro Martínez: "Espero estar a la altura"

Archivo - Pedro Martinez, head coach of Valencia Basket gestures during the EuroLeague Play Off Game One match between Valencia Basket and Panathinaikos Aktor Athens at Roig Arena on April 28, 2026 in Valencia, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador catalán de baloncesto Pedro Martínez reconoció que "es un honor" ser el nuevo técnico del Real Madrid, "un club mítico" y en el que "todos los entrenadores del mundo" quieren estar, por su "exigencia y capacidad para estar compitiendo por todas las competiciones", por lo que espera "estar a la altura".

"Es un honor. Es una entidad y un club mítico. Han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores y entrenadores del mundo. Evidentemente, es un orgullo formar parte. Conozco el legado y voy a intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han estado antes aquí", expresó el barcelonés en declaraciones publicadas por el conjunto blanco en su página web.

Martínez defendió que "todos los entrenadores del mundo" quieren "estar en un club así, con esa exigencia y capacidad para estar competiendo por todas las competiciones". "Es un grandísimo reto y mi principal objetivo no puede ser otro que intentar ayudar a los jugadores y al club para que tengamos el mayor éxito posible", dijo.

"Conseguir un título siempre te da alguna enseñanza positiva. La primera es lo importante que es el día a día y trabajar en equipo para conseguir cualquier éxito. Para quedar campeón siempre necesitas que haya un muy buen trabajo de equipo. También tienes que superar determinados momentos adversos que siempre hay. Esas son las lecciones más importantes", comentó sobre el título de Liga Endesa logrado en la 2025-26.

Ahora, el técnico, de 65 años, es "más comunicativo" e intenta "ser más cercano con los jugadores y hablar más con ellos". "A partir de ahí, darte cuenta de que la táctica está muy bien, pero lo más importante es transmitir confianza y que el equipo esté a gusto con la idea de juego que se propone", apuntó.

"Me gusta tener una defensa activa, que sea proactiva. Me gusta compartir el balón. Es importante jugar con pases y que todo el mundo se sienta implicado. Que todos se sientan importantes es la principal base. Un equipo con ritmo, que juegue sin miedo y que sea capaz de competir. Mi principal responsabilidad tiene que ser intentar ayudar a los jugadores y motivarles para que mejoren. Esa mejora va a redundar en el beneficio del equipo", agregó.

Respecto a qué tipo de jugadores quiere en su plantilla, explicó que "es básico tener jugadores con experiencia" con "una capacidad de liderazgo muy grande", y también "tener jóvenes con energía y ese punto de ilusión de aspirar a lo máximo". "Esa es la combinación ideal y la que al final permite que un equipo sea un muy buen equipo", señaló.

"En primer lugar, agradecimiento por pertenecer a una entidad tan increíblemente grande y con un historial impresionante. No va a ser por falta de esfuerzo o por falta de dedicación. Espero estar a la altura. Necesitamos el apoyo de todos para poder tener éxito", concluyó dirigiéndose a la afición del Real Madrid.