Pedro Martínez: "Me gusta probarme, ver si soy capaz de estar a la altura del proyecto del Real Madrid"

Archivo - Pedro Martinez, head coach of Valencia Basket gestures during the EuroLeague Play Off Game 5 match between Valencia Basket and Panathinaikos Aktor Athens at Roig Arena on May 13, 2026 in Valencia, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez, afirmó que le gustan los retos y dio por hecho su fichaje, previo pago de la cláusula, por el Real Madrid para la temporada 2026-27 en sustitución de Sergio Scariolo, así como aseguró que no sabía que iba a abandonar el banquillo 'taronja' en la celebración del título de la Liga Endesa.

En una entrevista al diario Las Provincias que recoge Europa Press, Pedro Martínez explicó las causas de su marcha. "El planteamiento que me hicieron el viernes 26 me gustó, era un planteamiento de máxima ambición. Hay una cosa que me gusta y es probarme, probarme en un equipo que tiene la máxima ambición", indicó.

En ese sentido, Martínez dijo que esa 'presión' es algo que en su carrera no había tenido la oportunidad de experimentar. "Y me llama mucho la atención ver si soy capaz de estar en un equipo que tiene la máxima ambición deportiva, que tiene grandísimos medios. Ver si soy capaz de estar a la altura de un proyecto de ese tipo", explicó el futuro entrenador blanco.

Asimismo, se mostró comprensivo con el 'shock' que ha creado la noticia de su fichaje por el Real Madrid en el Valencia Basket y su entorno. "Sí, lo entiendo. Lo que pasa es que eso tampoco lo puedo controlar. Me da la sensación de que el hecho de que vaya al equipo al que voy eso magnifica el impacto de la noticia. Si mi salida fuera para ir a otro equipos, seguramente el impacto no sería el mismo. Al final son decisiones profesionales", esgrimió.

Martínez relató que cuando renovó con el Valencia Basket en marzo no tenía agente y creía que iba a ser su último contrato como entrenador profesional al más alto nivel. Entonces, su entorno le transmitió que "dos equipos de Euroliga", uno de ellos el Real Madrid y "otro extranjero", estaban interesados en contratarle y querían saber cuál era su cláusula de salida.

El técnico informó de ese interés al director deportivo del Valencia Basket, Luis Arbalejo, pero que él estaba centrado en los 'play-offs' por el título. Al día siguiente del título de liga, el 25 de junio le contactó el Real Madrid y el 26 de junio se reunió por la tarde con él en Barcelona.

"En el momento del discurso seguía siendo entrenador del Valencia Basket, tenía contrato en vigor y no había nada que me hiciera pensar que me iba a ir seguro. No sabía que me iba a marchar. En ese momento, y hasta el último minuto, he sido entrenador del Valencia Basket y he dado lo máximo para el Valencia Basket. Hasta el último minuto", remarcó.

El Valencia Basket le trasladó una mejora de contrato sin tener la oferta por escrito del Real Madrid. "Era una oferta muy buena. Muy similar a la del Real Madrid en términos económicos y la única diferencia tal vez fue que la oferta del Valencia Basket era por dos años y la del Real Madrid por tres", desveló.

El planteamiento que le hizo el club blanco le gustó. "Era un planteamiento de máxima ambición. Hay una cosa que me gusta y es probarme, probarme en un equipo que tiene la máxima ambición y por lo tanto también la máxima presión que voy a tener por entrenar a ese equipo. Eso es algo que en mi carrera no había tenido la oportunidad de tener y me llama mucho la atención ver si soy capaz de estar en un equipo que tiene la máxima ambición deportiva, que tiene grandísimos medios. Ver si soy capaz de estar a la altura de un proyecto de ese tipo", justificó.