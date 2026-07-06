Pedro Martínez, nuevo entrenador del Real Madrid

Pedro Martinez, head coach of Valencia Basket, looks on during the Spanish League, Liga ACB Endesa, basketball Final Game 4 match played between FC Barcelona and Valencia Basket at Palau Blaugrana on June 24, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El técnico español Pedro Martínez se convirtió este lunes en nuevo entrenador del Real Madrid, club al que llega procedente de Valencia Basket y con el que firma por las próximas tres temporadas, hasta el final de la 2028-29.

"El Real Madrid y Pedro Martínez han llegado a un acuerdo por el que queda vinculado a nuestro club para ser el entrenador del primer equipo de baloncesto durante las próximas tres temporadas, hasta el final de la 2028-29", informó la entidad en un comunicado.

El técnico barcelonés, de 65 años, será el reemplazo del italiano Sergio Scariolo, que abandonó el Real Madrid "de mutuo acuerdo" con el club la pasada semana, después de un curso 2025-26 sin títulos por primera vez en la entidad madridista desde 2011.

El Valencia Basket anunció el pasado viernes que Pedro Martínez dejaba de ser el entrenador de su primer equipo masculino después de que se abonara la cláusula de salida recogida en su contrato, poniendo fin a una segunda etapa en la que el técnico catalán volvió a hacer historia al frente del conjunto 'taronja'. Además, el barcelonés había ampliado su contrato el pasado 25 de marzo hasta el final de la temporada 2027-28.

El técnico catalán llega al Real Madrid tras cerrar su segunda etapa en Valencia Basket, tras dos temporadas en las que conquistó la Supercopa Endesa 2025 y la Liga Endesa 2025-26, completando un palmarés que ya había inaugurado en su primera etapa con el histórico título liguero de 2017, el primero de los 'taronja'.

Pedro Martínez se marchó del Roig Arena como el primer entrenador que ha logrado ligas, y múltiples títulos, con el primer equipo. Además, deja el Valencia Basket como el técnico con más partidos dirigidos en la historia de la entidad, con 282 encuentros, y también como el más laureado en cuanto a victorias, con 207. También lidera los registros históricos del club en partidos de Liga Endesa (168) y en competiciones europeas (105).