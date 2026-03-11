Pedro Martínez: "La revancha no existe en el deporte, existe superar retos"

Archivo - Pedro Martinez, head coach of Valencia Basket, looks on during the Turkish Airlines Euroleague 2025/26 League Phase MD3, match played between FC Barcelona and Valencia Basket at Palau Blaugrana on October 10, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, espera este jueves un partido "muy complicado" en la visita en la Euroliga al Real Madrid, "un equipo muy táctico y muy bien entrenado", frente al que no tendrán ánimo de revancha por la dolorosa derrota sufrida en las semifinales de la Copa del Rey porque cree que ese término "no existe en el deporte" sino que se trata de "superar retos".

"Es un partido muy complicado, sabemos que el Real Madrid tiene jugadores de muchísima calidad. Como siempre, nuestro principal objetivo es ser competitivos e intentar llevar el partido a nuestro ritmo y también intentar jugar una buena defensa porque si no es muy difícil", apuntó Martínez en declaraciones facilitadas por su equipo.

El técnico 'taronja' remarcó que llegan "animados a seguir en el camino" frente a un rival que es "muy táctico" y que está "muy bien entrenado". "Siempre preparan mucho los partidos y hay que estar atentos a determinados ajustes. Yo creo que, como siempre, al final lo importante es hacer las cosas bien en lo básico y luego que aparezca el talento de los jugadores", indicó.

Además, no ve ganas de revancha por la derrota en las semifinales de la Copa del Rey de hace unas semanas. "Yo, personalmente, creo que en el deporte la revancha no existe. Lo único que existe es estar centrado en tu siguiente reto", subrayó el entrenador barcelonés.

"No estamos mirando para atrás en lo más mínimo, sólo en referencias tácticas de qué cosas podemos hacer mejor, pero eso es lo que hacemos siempre. La revancha no existe en el deporte, lo que existe es superar retos y si no lo consigues, prepararte mejor para el siguiente", zanjó Pedro Martínez.

Finalmente, confirmó que ve complicado que Kameron Taylor pueda estar en el Movistar Arena. "Creo que no va a llegar. Está haciendo todo lo posible, pero si no al cien por cien, al 90 y mucho por ciento no va a llegar, aunque lo vamos a intentar hasta el último momento. Es una baja importante, pero al mismo tiempo tenemos una plantilla larga y esto será una oportunidad para que otros jugadores tomen otro protagonismo", advirtió.