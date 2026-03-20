La pegada del Villarreal desmonta a la Real en 20 minutos

Villarreal CF - Real Sociedad - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal venció (3-1) a la Real Sociedad este viernes en la jornada 29 de LaLiga EA Sports para colocarse tercero en la clasificación y frenar la ambición europea de los vascos, gracias a un inicio con mucha pegada y los tres tantos locales en La Cerámica.

El conjunto de Marcelino García Toral enseñó su fluidez y calidad ofensiva, demostrando por qué suma ya 58 puntos en su temporada histórica para pelear por la tercera plaza, cada vez más cerca de asegurar su presencia en la próxima Champions. La Real reaccionó en el segundo tiempo, pero no tuvo esa puntería, o el 'Submarino' fue mejor también en tareas defensivas.

A los siete minutos, Gerard Moreno hizo el 1-0 en un saque de esquina, y en el 15' y el 23' llegaron los otros dos goles amarillos, en sendas salidas en velocidad hacia la meta rival. Georges Mikautadze apareció con la caña para rematar en segunda instancia la sacada del meta rival y Nicolas Pépé culminó su carrera haciéndolo fácil ante la defensa vasca.

Los de Marcelino pudieron marcar alguno más, con Pépé fusilando el poste, mientras la Real tuvo su mejor ocasión poco antes del descanso, con Mikel Oyarzabal plantado delante de Luiz Júnior. El meta local fue providencial, pero a los dos minutos del segundo tiempo, dejó su portería desguarnecida en una mala salida y Luka Sucic, quien había entrado en el descanso, hizo el 3-1.

Los de Pellegrino Matarazzo contuvieron mejor las acciones locales con una presión más efectiva, y el Villarreal, poco a poco, fue bajando su producción ofensiva después de otra clara de Pépé. Sin embargo, los locales supieron defenderse bien, con un Santiago Comesaña mariscal y providencial en más de una acción. El futbolista gallego le rebañó el balón en boca de gol a Oyarzabal y también a Ander Barrenetxea ya en los últimos minutos.

Orri Óskarsson llegó a marcar pero en fuera de juego y la Real fue incapaz de marcar el segundo gol que hubiese dado emoción y puesto al Villarreal en una situación más incómoda. El 'Submarino' se acuesta así tercero, a falta de lo que haga el Atlético en el derbi contra el Real Madrid, y la Real, que confiaba en seguir escalando hacia el quinto puesto, se queda en 38 puntos, por los 44 y 41 de Real Betis y RC Celta, ambos con un partido menos.