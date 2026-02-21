Pegula supera a Svitolina para ganar el WTA 1000 de Dubai

Jessica Pegula - James Ross/AAP/dpa

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tenista estadounidense Jessica Pegula se impuso (6-2, 6-4) a la ucraniana Elina Svitolina este sábado para conquistar el torneo WTA 1000 de Dubai, cuarto de esta categoría en su palmarés.

Pegula, que cumplirá 32 años el martes, alzó el décimo título de su carrera en una sólida final de poco más de una hora ante una Svitolina que acusó el desgaste de su épica victoria el viernes en semifinales contra Coco Gauff.

La americana, que venía de jugar al menos la penúltima ronda en sus últimos seis torneos, incluidos el US Open, las Finales de la WTA y el Abierto de Australia, se desquitó en Dubai, campeona con autoridad en la cita de los Emiratos.