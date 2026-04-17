Pellegrini: "Era el momento de dar un paso adelante en Europa, es un traspié muy duro"

Manuel Pellegrini, head coach of Real Betis, looks on during the UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Second Leg match between Real Betis and SC Braga at La Cartuja Stadium on April 16, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

SEVILLA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, aseguró este jueves que la eliminación del equipo verdiblanco ante el SC Braga en los cuartos de final de la Liga Europa tras una "dolorosa derrota" en La Cartuja (2-4) "es un traspié muy duro" porque "era el momento de dar un paso adelante en Europa".

"Es un momento de analizar con calma porque era el momento de dar un paso adelante en Europa. Es difícil dar explicaciones cuando perdimos así", analizó el técnico chileno en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Pellegrini admitió que la eliminación "es un traspié muy duro", aunque no se atreve a definirlo como "fracaso". "Mostramos un gran nivel en la primera parte con dos goles y en la segunda parte regalamos dos goles, fue una confusión. Teníamos el partido bien con nuestra gente, una clasificación histórica, pero el fútbol no perdona", afirmó.

"Es momento muy duro por todo lo que teníamos avanzado tras el empate de la ida, pero hay que seguir adelante. Además, se nos han ido puntos por la quinta plaza Champions de la temporada que viene con nuestra derrota y la del Celta (ante el Friburgo)", destacó.

Pero el chileno espera "tener madurez" para superar esta "dolorosa derrota cuanto antes" y continuar luchando en LaLiga EA Sports donde no gana desde el pasado mes de febrero. "Hay que rematar la temporada que es mas que aceptable", indicó al mismo tiempo que cree que no es el fin de su ciclo en la entidad bética porque "hay un trabajo detrás".