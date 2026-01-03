Pellegrini: "El puesto de entrenador del Real Madrid exige ganar, golear y gustar"

Manuel Pellegrini, head coach of Real Betis, looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Real Betis and Getafe CF at La Cartuja stadium on December 21, 2025, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Ene.

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha asegurado que el puesto de entrenador del Real Madrid, al que se enfrentan este domingo en el Santiago Bernabéu, "exige ganar, golear y gustar, las tres cosas", y está convencido de que Xabi Alonso está "absolutamente preparado" para lograrlo, además de afirmar que Isco Alarcón "no escatima ningún esfuerzo" para recuperarse lo antes posible de su lesión.

"Tuve la fortuna de ser el técnico que llevó a Xabi Alonso al Real Madrid. Con toda la trayectoria que tiene como jugador, tiene experiencia suficiente. Sabe el puesto en el que está, que exige día tras día ganar, golear y gustar, las tres cosas. Está absolutamente preparado y con la capacidad para superar momentos o baches que tienen todos los equipos durante la temporada", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, recordó que en el club blanco "la exigencia va a ser siempre la máxima". "A mí también me tocó vivirla; hicimos una Liga con 96 puntos, en ese momento la mejor puntuación que había hecho Real Madrid en su historia, pero es un club que necesita más", manifestó, antes de hablar de los objetivos de 2026. "El propósito deportivo es ganar a Real Madrid, porque el partido siguiente es el más importante. Las aspiraciones a llegar lo más arriba posible en las tres competiciones también lo tenemos", afirmó.

Sobre la ausencia del francés Kylian Mbappé, recalcó que el Real Madrid tiene "un plantel que le permite suplir cualquier baja que pueda tener durante la temporada". "Mbappé es un goleador importante para ellos, pero yo le podría sumar aquí a Isco, a Amrabat y a Abde, tenemos tres menos. Los que están son los indicados para sacar el partido adelante. Si queremos sumar puntos en el Bernabéu, tenemos que basarnos en lo que nosotros seamos capaces de hacer dentro del campo", indicó.

Respecto al parón navideño, el técnico chileno explicó que el grupo ha vuelto "muy bien" y "muy motivados". "Aunque hay un ambiente de fiestas entre Navidad, Fin de Año y Reyes, creo que están muy concentrados en intentar hacer un muy buen partido. Vamos a un estadio que no es fácil ante un gran equipo, pero que tenemos la confianza en poder hacer nuestro juego", indicó.

Pellegrini habló también de la lesión de Isco, que ya está haciendo "recuperación con los fisios". Es un jugador muy maduro mentalmente, que ha superado instancias parecidas a esta con muchísima madurez, y estoy seguro que lo vamos a ver en el campo de juego lo antes posible porque no escatima ningún esfuerzo para volver a jugar", dijo, sin ofrecer tiempo estimado de baja. "Son distintas especulaciones sobre cuánto tardará en reaparecer. Es un jugador muy importante, pero si no está Isco, tenemos que saber ganar sin él, y así lo hemos demostrado muchas veces. Lo echamos mucho de menos y está todo el cuerpo médico tratando de que vuelva lo antes posible", expuso.

Giovani Lo Celso podría ser uno de los sustitutos del malagueño. "Lo Celso, independientemente de que esté Isco o no, es un jugador muy importante para nosotros. La ausencia de Isco, por el tiempo prolongado que va a ser, nos da más necesidad de tener a Gio en ese puesto, también lo está haciendo Pablo Fornals muy bien. Gio va a tener la oportunidad de demostrar su capacidad, que es muy grande, y el equipo lo necesita", manifestó.

Sobre el brasileño Antony, desveló que "no tiene mayores problemas" y que estará disponible. "Tenía una pequeña molestia y el cuerpo médico estimó que era mejor que parara un día esta semana. Después ya entrenó todos los días sin ningún tipo de problemas y está en la lista de citados", afirmó.

Por otra parte, Pellegrini no descartó la posibilidad de que el equipo se refuerce este mercado de invierno. "Una cosa es traer un nombre nuevo y la otra es traer un refuerzo. Para traer un refuerzo hay que desprenderse de algún jugador importante, hay que pagar el dinero. Lo más importante y lo que hemos tratado siempre de inculcar interiormente es aspirar a más, a ser ambiciosos y ir sumando, pero jugar seis años en Europa seguido no es fácil. Mantenerse en las tres competiciones tampoco es fácil. El equipo sigue en el camino correcto dentro de las exigencias y de las limitaciones que se tienen económicamente", explicó.

Por último, también valoró la posible marcha del 'Chimy' Ávila al Getafe. "Al 'Chimy' lo veo muy bien, está entrenando con mucha intensidad, teniendo algunos minutos. Es un jugador importante para nosotros y por ahora yo lo sigo considerando jugador del plantel. Lo otro va a depender mucho de tener que vender un jugador. El plantel hasta el momento ha respondido, y si hay que potenciarlo tiene que ser con potencialidad, como el año pasado, que vino Antony, el Cucho, y no un nombre que va a reemplazar a un jugador que pueda ser vendido. No podemos especular ni tener intereses particulares en alguna posición en este momento", finalizó.