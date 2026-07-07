Pellegrino Matarazzo renueva con la Real Sociedad hasta junio de 2028

Archivo - March 7, 2026, Madrid, Madrid, Spain: Real Sociedad's coach Pellegrino Matarazzo during La Liga match. March 07 ,2026. - Europa Press/Contacto/Ropero - Archivo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El técnico estadounidense Pellegrino Matarazzo, de 48 años, ha renovado hasta junio de 2028 como entrenador jefe del primer equipo masculino de la Real Sociedad, según ha anunciado este martes la entidad donostiarra en su página web.

El propio 'Rino' Matarazzo se mostró "feliz con el trabajo hecho hasta ahora y, sobre todo, con muchas ganas de lo que está por venir". "Conecté muy bien con la gente de Guipúzcoa, con los jugadores, con la gente del club, tengo valores similares a ellos y así es más fácil conectar", declaró a los medios oficiales del club 'txuri-urdin'.

"No tengo problemas con las exigencias y que el listón esté alto. Para ser honesto, rendimos muy bien bajo condiciones de presión, estamos emocionados por las competiciones que tenemos este curso y nos exigiremos cada día para conseguir el máximo", comentó Matarazzo.

Luego el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, analizó esta renovación. "'Rino' dio lo mejor de sí mismo desde el minuto uno y tenemos grandísimas esperanzas de construir nuestro futuro juntos. Ser los mejores de lunes a viernes es lo que hará que la Real sea un gran club y hay que seguir por ese camino", señaló al respecto.

Y el director del área de Fútbol, Erik Bretos, se expresó en términos similares. "Estamos muy contentos de poder renovar a 'Rino'. Dio con la tecla y estamos muy ilusionados de poder seguir trabajando y mejorando juntos y desarrollar al equipo. Tenemos objetivos ambiciosos e ilusionantes por delante", concluyó sobre el renovado Matarazzo.

Nacido el 28 de noviembre de 1977 en Wayne, Nueva Jersey (EE.UU.), aterrizó el pasado diciembre en el club de San Sebastián y le cambió la cara paulatinamente hasta lograr la salvación en LaLiga EA Sports y por encima de todo hasta conquistar la Copa del Rey MAPFRE, venciendo en la final al Atlético de Madrid gracias a la tanda de penaltis.