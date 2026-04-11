Pello Bilbao se retirará del ciclismo al final de la temporada 2026

Archivo - March 6, 2026, Siena, Italy: Spanish Pello Bilbao of Bahrain - Victorious pictured during the team presentations ahead of the 'Strade Bianche' one day cycling race from and to Siena, Italy, Friday 06 March 2026. - Europa Press/Contacto/Dirk Waem - Archivo

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Pello Bilbao (Bahrain Victorious) se retirará del ciclismo profesional al final de la temporada 2026, a los 36 años, ha confirmado este sábado antes de la salida de la sexta y última etapa de la Itzulia-Vuelta al País Vasco, y ha explicado que "mantener el máximo rendimiento" requiere de "muchísima energía", y que cuando "ya no puedes dar el 100%" hay que "comenzar un nuevo capítulo".

"Ha sido un verdadero placer, y al final de esta temporada será hora de decir adiós. Sé que echaré de menos el ciclismo, pero también entiendo lo exigente que es mantener el máximo rendimiento año tras año. Requiere muchísima energía, y la nueva generación llega más fuerte que nunca. Para mí, el ciclismo es algo que hay que vivir al 100%, y cuando ya no puedes dar el 100%, es hora de seguir adelante y comenzar un nuevo capítulo", señaló este sábado.

Además, reconoció que desde que tomó la decisión se siente "diferente". "En algunas carreras, incluso me he sentido más nervioso de lo normal, sabiendo que podría ser la última vez que las viva. Cada carrera, cada momento se siente más importante. Solo quiero demostrar de lo que soy capaz una última vez. Va a ser una temporada especial. Quiero terminarla de la mejor manera posible, ya sea logrando un resultado especial o simplemente haciendo bien mi trabajo y contribuyendo a crear grandes carreras", apuntó.

El vasco se convirtió en profesional en 2011 con el equipo Euskaltel-Euskadi, y tras pasar por el Caja Rural-Seguros RGA y el Astana recaló en 2020 en el Bahrain Victorious, con el que acumula siete temporadas. Entre sus victorias destacan dos triunfos de etapa en el Giro de Italia y otro en el Tour de Francia.

El de Gernika-Lumo aseguró que ha tenido "suerte de nacer en Euskadi, un lugar donde el ciclismo es tan especial". "Hay una cultura ciclista muy arraigada, con muchísima gente involucrada en escuelas y carreras, todo ello contribuyendo a crear oportunidades. Ese entorno me facilitó disfrutar del deporte, rendir al máximo y demostrar de lo que era capaz", destacó.

En este sentido, confesó que ser ciclista era "un juego" hasta que se convirtió en profesional casi sin darse cuenta. "Todo sucedió muy rápido. Necesité tiempo para adaptarme al estilo de vida profesional, pero nunca me he arrepentido de ninguna decisión que tomé. Cada año, pude dar un paso adelante. Pasé de ser un ciclista desconocido, alguien que ni siquiera creía que podría durar mucho en el ciclismo profesional, a lograr grandes resultados en las carreras más importantes", afirmó.

Entre ellos, su triunfo en una etapa del Tour de Francia. "Durante la salida del Tour de Francia de 2023, se unieron algunos de mis peores y mejores recuerdos. Fue una época difícil, pero de esa dificultad surgió una de las victorias y recuerdos más bonitos de mi carrera. Llegar a ese punto me dio una sensación de plenitud. Nunca me he considerado alguien obsesionado con los resultados o el palmarés", manifestó.

"Lo que realmente me apasiona del ciclismo es su lado creativo: la capacidad de crear algo, de montar un espectáculo. Por supuesto, los resultados importan, sobre todo para el equipo, pero siempre valoraré momentos como el que compartí con Damiano Caruso en el Giro de Italia: atacar juntos, luchar por la victoria y, al final, ayudarle a lograr algo especial. Son momentos que jamás olvidaré", desveló.

"El ciclismo no es solo un deporte individual, se trata de crear algo juntos. Compartir esas emociones con mis compañeros de equipo lo hace todo más significativo. Y más allá del equipo, también se trata de las personas cercanas a mí: mi familia y mis amigos. Ver cuánto me apoyaron, cómo disfrutaron de las victorias y cómo sufrieron en los momentos difíciles, hizo que todo fuera aún más especial", confesó.

El director general del Bahrain Victorious, Milan Erzen, destacó que Bilbao siempre ha ofrecido "un rendimiento sólido de forma constante" y que ha contribuido a "grandes resultados para el equipo". "Sabemos que aún es capaz de rendir al máximo nivel, y estamos emocionados de ver lo que puede hacer en sus últimas carreras. Esperamos que disfrute cada momento en el pelotón y siga creando grandes recuerdos, mientras mira hacia el futuro con optimismo y éxitos más allá de su carrera ciclista", finalizó.