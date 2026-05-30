Peloteros El Bruc conquista el primer Red Bull Rey del Barrio junto a Nico Williams

Peloteros El Bruc conquista el Red Bull Rey del Barrio junto a Nico Williams - RED BULL

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Peloteros El Bruc se ha proclamado campeón de la primera edición del Red Bull Rey del Barrio, el torneo impulsado por Red Bull junto al delantero del Athletic Club Nico Williams, tras ganar la Final Nacional celebrada el viernes en Bilbao.

El equipo catalán logró imponerse en un torneo en el que participaron equipos llegados desde Hortaleza (Madrid), Nou Barris (Barcelona) y Bilbao. Con el característico formato 'rey de la pista', sin porteros y con partidos rápidos de cinco minutos o máximo dos goles, los conjuntos disfrutaron de una jornada de diversión en las pistas de Errekalde, donde estuvo presente el internacional español.

Los miembros de Peloteros el Bruc celebraron el título reivindicando el espíritu con el que llegaron al torneo. "Veníamos a competir, pero también a disfrutar de algo que representa mucho de dónde venimos. Red Bull Rey del Barrio nos ha devuelto esa sensación de jugar en la calle con amigos, orgullo y pasándolo bien. Compartir esta experiencia y terminar levantando el título es algo que no vamos a olvidar", indicaron.

El artista Cyril Kamer puso la banda sonora a la gran final con su actuación y la pista diseñada por el artista Playincolors de la mano de Can Safari volvió a transformar el espacio en una auténtica declaración visual de cultura urbana y fútbol callejero.

Tras su paso por Madrid, Barcelona y Bilbao, Red Bull Rey del Barrio culmina su primera edición consolidándose como una nueva plataforma para el talento urbano. El proyecto surge de las conversaciones entre Nico Williams y su círculo más cercano.