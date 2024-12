Peñarroya confía en "quitar el mal sabor de boca" contra el Real Madrid

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Joan Peñarroya, confesó que su equipo necesita "quitar el mal sabor de boca" de un camino irregular las últimas semanas y la derrota el viernes ante el Estrella Roja, con el duelo de este domingo contra el Real Madrid en Liga Endesa.

"Es evidente que no agrada el día después de no conseguir una victoria en el Palau, pero la mejor manera de quitar el mal sabor de boca es jugar rápido. La competición no nos da tiempo a descansar ni a pensar en el resultado anterior", dijo en declaraciones a los medios del club azulgrana en la previa al duelo en Madrid.

"Además tenemos un partido especial, como son los Clásicos. Un partido de Liga contra un rival que está consiguiendo mejores resultados en las últimas jornadas, pero siempre es un partido diferente donde importa poco los resultados anteriores", añadió.

Peñarroya recordó los dos partidos de esta temporada ya contra el Real Madrid, dos derrotas en encuentros "muy igualados", con mención especial al de hace un mes en Euroliga, el cual necesitó de dos prórrogas. "Esperamos un partido competitivo y con toda la ilusión y el convencimiento", apuntó.

"Pensamos en nosotros, en nuestras cosas, en la incorporación de Metu y Neto, en nuestro juego. Los partidos contra ellos siempre son diferentes. Nos conocemos. Sabemos que para ganar estos partidos hay que estar muy bien en muchas cosas del juego", añadió.

"Tenemos que hacer un partido sólido y nos encantaría ganar un partido que sabemos que es diferente e importante para todos. Estamos ya concentrados y pondremos toda la voluntad y fuerza para conseguir la victoria", terminó.