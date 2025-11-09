Peñarroya, destituido en el Barça

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador español Joan Peñarroya fue destituido este domingo por el Barça poco después de la derrota ante el Bàsquet Girona en la jornada seis de la Liga Endesa, menos de un año y medio después de su contratación y sin haber ganado ningún título.

"El entrenador del Barça de baloncesto Joan Peñarroya no seguirá al frente del banquillo del primer equipo azulgrana. El FC Barcelona quiere agradecer al técnico su profesionalidad y le desea muchos aciertos en el futuro", dice el comunicado oficial.

El de Terrassa, que llegó la temporada 2024/25, será sustituido de forma interina por el técnico asistente Óscar Orellana. El cuadro catalán agotó su paciencia con Peñarroya tras su cuarta derrota este domingo en seis partidos de la Liga Endesa.

El ex de Burgos, Valencia Basket o Baskonia se hizo cargo del Barça en un momento delicado, después de la etapa de un año de Roger Grimau en la que el Barça tampoco ganó nada. En su primera temporada, el equipo culé perdió en cuartos de final tanto en Euroliga, como Liga Endesa y Copa del Rey.

La presente campaña, de nuevo con mucha ida y venida de jugadores, Peñarroya no había encontrado regularidad, ni apuntaba alto aunque apenas había transcurrido un mes de competición cuando llegó su destitución. El Barça, que no gana la Copa de Europa desde 2010, decidió el cambio de rumbo dos día después de la derrota también ante el Real Madrid en el primer Clásico del año.