La 'Penya' pasa a denominarse ASISA Joventut hasta 2028

BARCELONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Club Joventut Badalona y ASISA han llegado a un acuerdo por el cual la compañía aseguradora se convierte en patrocinador principal del club verdinegro para lo que resta de temporada y las dos próximas, hasta el 30 de junio de 2028.

Como parte principal del acuerdo, el primer equipo lucirá la marca en la camiseta oficial y el conjunto masculino pasará a denominarse oficialmente ASISA Joventut en todas las competiciones oficiales, comunicaciones institucionales y soportes corporativos del Palau Olímpic.

La presentación oficial tuvo lugar este domingo justo antes del inicio del partido de la Liga Endesa ante el Valencia Basket, donde, bajo el lema "95 años y seguimos llamándonos Joventut", se descubrió el logotipo y se presentó públicamente la nueva imagen de la camiseta con la marca incorporada.

El presidente del club, Juanan Morales, y la secretaria del Consejo Rector de Lavinia S. Coop. y delegada de ASISA en Barcelona, la doctora Antonia Solvas, acompañados por todos los jugadores del primer equipo, protagonizaron la primera fotografía oficial de este nuevo vínculo.

Según destacaron ambas entidades, la alianza supone un paso importante para reforzar el crecimiento del club de Badalona de la mano de una marca referente del sector asegurador sanitario en España, que apuesta por el baloncesto e impulsa valores compartidos como la salud, el compromiso, la sostenibilidad y la eficiencia.