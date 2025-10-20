Pep Guardiola: "Cuando ves un equipo de Marcelino reconoces su estilo"

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha elogiado este lunes a su próximo rival, el Villarreal CF de Marcelino García Toral, un técnico con un estilo de juego reconocible que ha permitido que los 'groguets' se clasifiquen para la Liga de Campeones en una liga "tan competitiva como la española", algo que es "una garantía de calidad" para el de Santpedor.

"Cuando ves un equipo de Marcelino, sin saber que él está en el banquillo, reconoces su estilo de juego. Cuando un equipo consigue volver a la Liga de Campeones en una liga tan competitiva como la española, es una garantía de calidad", comentó el entrenador del conjunto 'skyblue' en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones contra el Villarreal, en la tercera jornada de la Fase Liga.

Guardiola comentó que admira y respeta al entrenador asturiano, por lo que tiene muchas ganas de jugar contra él. "No se trata de que el equipo de Marcelino defienda tan bien, hay muchos factores. Saben jugar con y sin balón, les tengo una gran admiración. Estuvieron muy cerca de ganar a la Juventus o conseguir puntos contra el Madrid. Tendremos que jugar un muy buen partido mañana", apuntó.

Por último, también habló sobre el centrocampista Rodrigo Hernández, ex del Villarreal, que ha viajado a Castellón para disputar el partido, aunque es duda por una lesión. "Estuvo aquí cuatro o cinco años y estoy seguro de que está muy contento por volver a la que siente como su casa", finalizó.

Guardiola también tuvo palabras para el joven francés Rayan Cherki, recién recuperado de una lesión que le tuvo seis semanas de baja y que reapareció el sábado en el triunfo ante el Everton. "Rayan es uno de los jugadores más talentosos que he visto en mi vida. Su talento es de los mejores. La cuestión es cómo se adapta y cómo aprende a leer las acciones", explicó el técnico.