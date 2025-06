Pep Guardiola: "Me habrían echado si el City fuese el Barça o el Madrid"

Archivo - 02 May 2025, United Kingdom, Manchester: Manchester City manager Pep Guardiola looks on during the English Premier League soccer match between Manchester City and Wolverhampton at Etihad Stadium. Photo: Martin Rickett/PA Wire/dpa - Martin Rickett/PA Wire/dpa - Archivo

El entrenador español Pep Guardiola ha asegurado que en el FC Barcelona o en el Real Madrid le "hubieran echado" si hubiera realizado la temporada que ha tenido este año con el Manchester City, quien no se "planteó" en ningún momento despedir al seis veces campeón de la Premier League, quien amplió el pasado mes de noviembre su vínculo con el club inglés hasta 2027.

"Hay que tener un poco más de paciencia. Mira a Carlo Ancelotti: ha ganado la 'Champions' y la Liga hace cuatro días y ahora se va a entrenar a Brasil. Con el año que hemos tenido en octubre, noviembre y diciembre, si esto (el City) fuese en España, yo no estaría entrenando. Me habrían echado si esto fuese el Barça o el Madrid, y aquí ni se planteó", ha asegurado el técnico catalán en declaraciones a DAZN, recogidas por Europa Press.

El de Santpedor (Barcelona) no ha tenido un curso nada fácil, cayendo en dieciseisavos de la Liga de Campeones frente al Real Madrid y acabando la Premier League en la tercera posición, a una distancia de 13 puntos respecto al campeón Liverpool. Unos malos resultados que Guardiola reconoce que "han podido con él". "Siempre he sido capaz de darle la vuelta a las cosas que no van bien, pero este año no he sido capaz, no he podido. La situación ha podido conmigo", explicó.

"Tienes que repetirte muchas veces que estás bien, que todo está bien. He tenido muchos pensamientos sobre qué puedo hacer para estar bien, cómo puedo darle la vuelta", ha manifestado el extécnico blaugrana, reivindicando la importancia de salud mental para darle la vuelta a situaciones tan complicadas como la que le ha tocado vivir esta temporada en el Manchester City.

El entrenador español también ha hablado sobre Lamine Yamal, de quien ha alabado su madurez a pesar de su corta edad. "Esta madurez la tienes con 24 o 25 años, pero no con 17", afirmó el entrenador español, destacando la toma de decisiones del extremo blaugrana.

"Parece que con jugadores con tanto talento tienes que jugártela en cada jugada, tirarte un triple a lo Curry. Pero no hace falta. Viene aquí, da un toque, descansa tres minutos, otro toque, una conducción pequeña y la vuelve a pasar y entonces te gana el partido", manifestó.

Finalmente, Guardiola no ha querido entrar en la comparación con Leo Messi, ya que el argentino es único. "El Barça tiene mucha suerte de volver a encontrar a un chico que tiene una perspectiva así. No voy a decir como Leo. Lo siento mucho, pero para mí no habrá nadie en el mundo como el argentino", finalizó.