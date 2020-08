Pep Guardiola: "La presión está ahí, es un momento muy importante"

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, reconoció que están ante "un momento muy importante" en sus carreras cuando este sábado se midan al Olympique de Lyon en cuartos de final de la Liga de Campeones, con "presión" pero también "preparados".

"Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho estas últimas dos o tres semanas. Me gustaría poder decir lo que va a pasar mañana pero no puedo. Pero el comportamiento de las últimas semanas me hace estar muy orgulloso", dijo en rueda de prensa.

El técnico español de los ingleses explicó que el momento es importante y a la vez "especial". "Pienso que es un momento muy importante en nuestras carreras. Me gustaría más estar en casa, pero esta es una situación especial. Estamos cómodos y a gusto aquí. Espero que podamos hacer un buen partido y quedarnos algunos días más", dijo el preparador de un City que eliminó al Real Madrid.

"Después del confinamiento los jugadores han estado muy concentrados. Aceptamos el reto de llevar al club a las semifinales. El formato es el que es y nos adaptamos. Estamos preparados para el Lyon. Tenemos que ser nosotros mismos, quiero ver al equipo ser el que es, hacer todo lo posible en cuerpo y alma. Luego el fútbol decidirá si debemos pasar o no", añadió.

El formato a partido único en Lisboa hace que "pueda pasara cualquier cosa", pero Guardiola insistió en que su equipo está listo para llegar a semifinales por segunda vez en la historia del club. "Estamos preparados para dar lo mejor y seguir adelante. La presión siempre está ahí. Vamos a intentar dar lo mejor como hacen todos los equipos. Hemos visto lo ajustados que han sido los partidos hasta ahora y esto no va a ser una excepción", dijo.

"Hemos visto los partidos del Lyon contra PSG y Juventus. Les conocemos bastante bien. Son un equipo muy organizado y muy agresivo. Son rápidos delante con mucha calidad en las bandas. Son un equipo de primer nivel. En unos cuartos de final no puedes esperar otra cosa. No va a ser fácil. Intentaremos evitar errores que nos puedan pasar factura. A un solo partido puede pasar cualquier cosa", añadió, confirmando que Sergio Agüero sigue en Barcelona "con su proceso de recuperación".