Pepe Martí se pasa a la Fórmula E con Cupra Kiro

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Pepe Martí dejará la Fórmula 2 para competir en el Mundial de Fórmula E en la temporada 2025-26, pilotando para el equipo Cupra Kiro, por lo que aparca hasta el momento su intención de ascender a la Fórmula 1, según un comunicado.

"Cupra Kiro se complace en anunciar que el prodigio español Pepe Martí se unirá al equipo para la próxima temporada 2025-26 del Mundial de Fórmula E, haciendo su debut en la categoría totalmente eléctrica", avanzó la estructura en su página web.

El piloto barcelonés, de 20 años, se une así al equipo con base en Silverstone para la próxima temporada, tras dos años disputando el Campeonato de Fórmula 2 de la FIA, consolidado ya como uno de los jóvenes talentos en todo el mundo, pero que no tuvo la oportunidad de probar en la Fórmula 1, un sueño que, por el momento, aparca.

Martí comenzó su carrera en monoplazas en 2021, terminando tercero en el Campeonato de España de F4 y subcampeón en el Campeonato Asiático de Fórmula Regional antes de entrar en la Fórmula 3 de la FIA en 2022. Después de conseguir tres victorias y cuatro podios en su segunda temporada en F3, pasó a F2 en 2024 y desde entonces ha sumado cuatro victorias y ocho podios.

Representado por A14 Management, cofundada por Fernando Alonso, Martí inicia ahora una transición inmediata a la Fórmula E, convirtiéndose en el quinto piloto español en competir en la categoría, siguiendo los pasos de Jaime Alguersuari, Oriol Servia, Antonio García y Roberto Merhi.

El español se subirá por primera vez al monoplaza del Cupra Kiro en los test de pretemporada de la categoría del 27 al 31 de octubre en el Circuito Ricardo Tormo de Valencia, antes de viajar a São Paulo para la primera carrera de la temporada el 6 de diciembre.

"Estoy muy emocionado de unirme a Cupra Kiro para la próxima temporada de Fórmula E. Será la primera vez que compita en la categoría y seré un novato, pero estoy deseando hacerlo. Me siento muy motivado para empezar este nuevo capítulo. Tendré mucho que aprender y ponerme al día al principio de la temporada, pero mi objetivo es mejorar rápidamente y sumar puntos, y espero conseguir un par de buenos resultados", dijo el piloto.

Para Russell O'Hagan, director de Operaciones del equipo, Martí ya ha demostrado "unos niveles excepcionales de madurez, compostura e inteligencia, lo que, combinado con su velocidad natural, le hace destacar como uno de los mejores talentos del automovilismo moderno".

"Su decisión de alejarse de la Fórmula 2 y comprometerse plenamente con nuestro proyecto de Fórmula E es una verdadera declaración de intenciones, y no sólo valida nuestra visión como equipo, sino que muestra la creencia en el futuro del campeonato. Su trayectoria y empuje encajan a la perfección con nuestros objetivos, y juntos estamos construyendo algo con potencial a largo plazo", señaló.