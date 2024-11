Pepe Martí: "Siento mucha envidia de los 'rookies' que suben a la Fórmula 1, ahora solo depende de mí

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 2 Pepe Martí (Campos Racing) reconoce que siente "mucha envidia" de los 'rookies' que están teniendo oportunidades, e incluso asiento, en la Fórmula 1 para 2025, por eso quiere dar "un paso adelante" el año que viene, defendiendo que es "capaz" y está "a la altura de pelear por carreras".

"No nos está yendo todo lo bien que esperábamos, la verdad es que hemos tenido infortunio tras infortunio. Y no han ido las cosas como esperaban, por lo tanto creo que la idea de la Fórmula 1 para el 2025 no existe por ahora, obviamente si aparece una oportunidad, estaría superfeliz, pero lo importante ahora mismo es centrarse en las dos últimas carreras de este año, intentar sacar el máximo provecho", dijo Martí en una entrevista a Europa Press tras un evento organizado por su patrocinador Red Bull.

Además, siente "mucha envidia" al ver que otros pilotos de la categoría como Franco Colapinto, Kimi Antonelli, Jack Doohan o Gabriel Bortoleto sí tienen oportunidades en la categoría reina. "Pero depende de mí, no del resto, hasta donde llegue yo, así que prefiero no meterme en esos temas. Obviamente, hay gente que tiene situaciones diferentes a la mía y se les han presentado oportunidades excepcionales y lo han hecho muy bien, un ejemplo muy claro es el de Franco, con muy pocos fallos", apuntó.

"La expectativa es ganar, pelear por carreras. Ya no es que sean expectativas de Red Bull, son también personales, sé que soy capaz de pelear por carreras, lo he hecho en el pasado, este año también. Sé que estoy a la altura de pelear por Grandes Premios, y es como lo enfoco, no dudo de mi manera de pilotar, estoy trabajando superduro, intentando ser mejor piloto, ser más decisivo y poder hacerlo mejor en calificaciones para enfocar mejor cada fin de semana", agregó.

Por ello, el piloto de la Junior Academy de Red Bull ve el 2025 como una oportunidad para terminar de explotar en Fórmula 2, "sacar el máximo provecho al año e intentar apuntar arriba". "Hay que estar pendiente de intentar sacar el máximo de lo que tengo, intentar dar ese pasito hacia adelante", deseó.

"Ojalá en cinco años esté en la Fórmula 1, ese es el objetivo, es a lo que estoy aspirando, lo que estoy buscando. Hay que trabajar muy duro, eso es lo primero, creo que se han de juntar muchos factores para llegar y más con lo difícil que está ahora mismo la competición. Pero es más que posible, ojalá el año que viene tengamos un buen año, voy a trabajar al máximo posible para que sea así", reiteró sobre su sueño de ascender al 'Gran Circo'.

El de Sabadell, de 19 años, es uno de los grandes talentos del automovilismo español, en una carrera prematura, con un tercer puesto en el Campeonato de España de F4 en 2021 y un quinto en Fórmula 3 el año pasado, para subir a Fórmula 2, aunque su estreno no ha sido el mejor, con ocho abandonos cuando restan dos carreras, pese a debutar con un doble podio en la categoría.

Además, desde el año pasado cuenta con el apoyo de Red Bull, un hecho que generó "ilusión" en el catalán, porque "llevaba mucho tiempo buscando ser piloto de la mejor Academia de la Fórmula 1". "Fueron momentos de euforia cuando se anunció. Llevar los colores de Red Bull conlleva una responsabilidad que es la de ganar, es el equipo campeón del mundo, el que ha sido el referente en los últimos cinco años", recalcó

Y lo hizo de la mano de Fernando Alonso, ya que está representado por A14 Management, la agencia de representación del asturiano. "Es muy importante para mí. El dato de 400 grandes premios habla de su grandeza, del calibre que tiene como piloto y para mí, personalmente, es un ídolo, es un referente y tenerlo tan cerca y formar parte de su 'management' es toda una oportunidad y todo un sueño", reveló.

Finalmente, Martí ensalzó el nivel que existe en la Fórmula 2 en la actualidad, que es "más alto de lo que parece". "No tienes nada que perder, tienes que enseñar lo que vales y la mejor manera de hacer eso es salir y disfrutar de la experiencia. Pelear por victorias en la Fórmula 2 es sinónimo de ser competitivo. Lo único que hay que hacer es demostrar lo que vales, como lo están haciendo ya muchos, ojalá que yo lo pueda hacer en el futuro", concluyó.